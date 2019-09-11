Кирюхина потребовала отстранить от должности главврача роддома

Депутат Законодательного Собрания области Ирина Кирюхина предложила отстранить от должности главного врача второго владимирского роддома Веру Плашкевич. До апреля нынешнего года Кирюхина сама возглавляла это медучреждение. Плашкевич заняла её место. Но формально депутатское требование не связано с кадровыми перестановками. Причина — в трагедии, случившейся в роддоме на прошлой неделе. Там умерла 25-летняя роженица. Женщины с сердечными патологиями должны рожать не в роддоме № 2, а в областном, под наблюдением профильных специалистов, заявила Ирина Кирюхина на сегодняшнем заседании президиума горсовета. В зале был представитель прокуратуры. Ему бывший главврач и адресовала слова об отстранении от работы своей «сменщицы». На время следствия.

Ирина Кирюхина, депутат Законодательного Собрания области:

Заведено уголовное дело. Она (Плашкевич) не решила организационные вопросы. Почему так все спокойно улыбаются? А я просто уверена, что пройдёт какое-то время, и опять там случится такое.

Там же ничего не решено. Всё, что привело к этой трагедии, оно всё сохраняется. А это молодые матери. Основная ячейка общества. Поэтому у меня очень большая тревога.

В прошлом году в роддоме № 2 города Владимира приняли более 3 тысяч родов. Каждый четвёртый ребёнок области появляется в этих стенах. Случаев материнской смертности до случившейся трагедии не было более десяти лет.

Сейчас, по словам Кирюхиной, второй роддом стал «небезопасен» для рожениц.

Оттуда ушли многие опытные специалисты. А обсервационный (инфекционный) корпус, говорит бывший главврач, там закрыли без приказа департамента.

— Сейчас 36 санитарок уволились. Ушли 14 врачей. Причём не все устроились на новую работу, — дала неутешительную статистику Ирина Кирюхина.

Заседание комитета посвящалось вопросам медицины. На него пригласили руководство облздрава. Но директор департамента Алексей Мозалёв в очередной раз мероприятие проигнорировал. В его отсутствие депутаты даже разыграли своеобразный флешмоб. На стуле, приготовленном для Мозалева, повесили пиджак. К нему и обращались с вопросами и репликами.

— Сегодня здесь собралось около 40 человек, включая сотрудников прокуратуры, общественной палаты. Сотрудников департамента здравоохранения опять нет, — стыдил одиноко висевший предмет мужского гардероба депутат Кушпита. — Они всё время ссылаются на какую-то занятость, но нас тоже нельзя назвать бездельниками!

Его более прагматичный коллега Дмитрий Павлов оперировал не эмоциями, а документами. В частности, обратил внимание на то, что есть нормативный акт, регламентирующий порядок утверждения кандидатур руководителей медучреждений, обслуживающих жителей города Владимира. Хотя здравоохранение — сфера, входящая в полномочия региональной администрации, в кадровом вопросе та должна заручиться поддержкой местных органов власти.

Дмитрий Павлов, депутат Совета народных депутатов г. Владимира:

В 2012 году был принят областной закон, в 2015 году была редакция. Речь была о том, что областные власти должны при назначении руководителей, в том числе роддома, согласовывать с городом руководителей данных медучреждений.

Уже традиционной практикой стало, что никто с городом не согласовывает. И вот Веру Плашкевич, которую назначили, мы её не видели, не слышали, не знаем. Согласования не было. Аналогично в горбольнице № 2 не согласована кандидатура Суханова Михаила Юрьевича и в седьмой больнице Оргтруда – Петра Бушуева.

Владимирские депутаты решили вновь написать коллективное обращение к губернатору области. Его просят дать оценку работе руководства облздрава. Также в мэрии предложили депутатам Заксобрания, присутствовавшим на встрече, разобраться, есть ли всё-таки шанс городским властям вернуть свои полномочия в части медицины. Прежде часть этих полномочий исполнялась именно на местах.

Ранее «Призыв» сообщал, что из второго роддома начали увольняться врачи. Департамент здравоохранения обещал укрепить кадровый потенциал медучреждения.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»