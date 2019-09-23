Кажется, нащупала! Стоит ли искать у себя рак груди

Итак, начнем с азов. Если вы внимательно прочитаете Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 октября 2015 г. № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование», то никакого маммолога вы там не найдете, потому что такой медицинской специальности не существует ни в России, ни в Европе.

Но стоит погуглить «маммолог во Владимире», популярный портал про докторов сразу выдаст список из 15 врачей, о которых написано 244 отзыва. Все просто. Обычно в качестве маммолога работают онкологи, врачи УЗИ, гинекологи, хирурги. Такой специалист есть в каждой частной клинике Владимира.

Цены на прием маммолога начинаются от 1000 рублей.

УЗИ добавит к чеку рублей 800, биопсия образования еще столько же.

Мы пообщались с несколькими владимирскими врачами и выяснили, в каком возрасте женщине стоит посетить этого женского доктора? Стоит ли самостоятельно искать образования в груди? И главное: что делать с этой находкой?