Каждая пятая АЗС недоливает бензин

Росстандарт опубликовал неутешительные итоги проверки АЗС по всей стране. По данным организации, примерно 19% станций недоливают бензин. В общей сложности мониторинг коснулся 200 заправок в самых разных регионах России. Каких именно — не уточняется. Но картина везде примерно одинаковая. Каждая пятая АЗС заливает в бак топлива меньше, чем было оплачено автовладельцем.

Владимирская область несильно выделяется на фоне остальных, считаю региональные эксперты. Бензин у нас тоже недоливают. Причем массово. Поймать за руку нерадивого продавца сложно, а искоренить желание заработать нечестным путем практически невозможно, уверен руководитель проекта «Трасса. Контроль качества и безопасности» Алексей Смирнов.

— Это общая практика торговли. В магазине покупателя обвешивают, на АЗС — недоливают бензин. И что-либо с этим сделать нельзя, — пояснил ситуацию Алексей Смирнов. — Можно ужесточать требования. Но на момент проверки сотрудник АЗС в ручном режиме может переключить кнопку, и все будет в порядке. А потом бензин снова будут недоливать. У меня самый простой совет: пользуйтесь слухами. Если вы знаете, что на какой-то заправке недоливают бензин, объезжайте ее стороной.

Признают проблему и в региональной топливной ассоциации.

По словам ее руководителя, чаще всего обманывают на большой дороге. Водитель на трассе остановился, заправился и уехал. Возвращаться и выяснять отношения он, скорее всего, не будет. Кроме того, клиент это не постоянный, на таком можно и подзаработать.

— Такая проблема есть, нельзя ее отрицать. Она не сегодня возникла. На трассе бензин недоливают гораздо чаще, в городе АЗС так себя не ведут, — говорит руководитель региональной топливной ассоциации Рустам Вишняков. — Например, на заправках во Владимире очень часто операторы знают своих клиентов в лицо. Если сегодня их обманешь, завтра к тебе они уже не вернутся.

Куда больше, по словам Рустама Вишнякова, экспертов волнует качество топлива. Лучше пусть бензин недольют, чем заправят автомобиль суррогатом, говорит специалист. В нашем регионе, по данным того же «Народного контроля», 10% бензина не соответствует норме. По дизельному топливу ситуация еще хуже: тревожные показатели достигают 30%. В общей сложности примерно 40% реализуемого топлива влияет на экологию.

В этом году общественники проверили 80 АЗС по всему региону.

Благодаря их работе владельцы АЗС заплатили почти 2 миллиона рублей штрафов. Но даже это не останавливает владельцев заправок. После того, как в Нижегородской области запретили продавать дистилляты, некачественное топливо хлынуло в нашу область. Так, на АЗС Собинского района разливают нефтепродукты, в которых содержание серы превышено в сотни раз.

— Мы всем этим дышим, некачественное топливо портит экологию и негативным образом сказывается на здоровье. Страдает от дистиллята и автомобиль. Но его покупают, он дешевле, — говорит главный редактор «Автогазеты» Сергей Федяев. — Мы сейчас заканчиваем проверку АЗС на некачественное топливо и обязательно займемся проблемой недолива.

По словам Сергея Федяева, уже в октябре общественники готовы проверить объем отпускаемого топлива на АЗС Владимира. В рейд выйдут с журналистами. Пока же один из руководителей проекта «Трасса. Контроль качества и безопасности» просит автолюбителей Владимира сообщить им места заправок, где недоливают бензин.

Ранее «Призыв» сообщал, что мэрия Владимира закупит бензин для чиновников. Более двух миллионов рублей дополнительно будет потрачено на обслуживание автопарка.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»