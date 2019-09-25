Карстовое озеро Саканцы ушло под землю

Озеро Саканцы, расположенное близ деревни Пивоварово в Вязниковском районе, снова ушло под землю. Сделанные местными жителями фотографии свидетельствуют, что сейчас оно больше напоминает лужицу, нежели водоем. При этом сотрудники администрации муниципального образования Октябрьское рассказали «Призыву», что лесное озеро исчезло не в одночасье. Вода стала уходить еще в июне, когда стояли жаркие дни.

— Местный житель рассказал нам, что недавно гулял там с собакой, так пес спокойно бегал по тому месту, где еще недавно было озеро, — уточнили в администрации.

Между тем внезапное исчезновение озера особых опасений у местных не вызывает. Случилось это не впервые. В октябре 2017 года вся вода за несколько часов ушла под землю вместе с рыбой. На месте красивого карстового озера осталась большая воронка, дно которой выстлано илом. Эта история тогда широко распространилась по всей Владимирской области и даже вышла за ее пределы. Через год вода вернулась вновь.

Специалисты поясняют, что для карстового озера перемещение воды – нормальный процесс.

Как пишет портал «Вязники.рф» со ссылкой на руководителя дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) по Владимирской области Ольгу Канищеву, это явление можно наблюдать не только в Вязниковском районе, но и на соседних территориях. К примеру, рядом с Муромом, на границе с Нижегородской областью. Карстовые озера имеются и в Клязьминско-Лухском заказнике.

Озеро Саканцы считается одним из самых интересных и загадочных озер, расположенных в Вязниковском районе. Глубина этого карстового озера достигала более 20 метров. Оно располагалось приблизительно в 40 метрах от знаменитого Пивоваровского провала, образовавшегося в 1959 году.

Ранее «Призыв» рассказывал о пяти жутких местах и необычных явлениях во Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено сотрудниками администрации муниципального образования Октябрьское