Карьера провизора. Есть ли рост?

Три десятка лет назад фармакологический рынок сильно отличался от современного. Объемы продаж были другими, а о препаратах и говорить нечего. Часть лекарственных средств готовилась непосредственно в аптеке и этим заведовал как раз провизор, а фармацевт продавал их за прилавком. Спрос на профессию провизор на бирже OLX растет день ото дня. Но ведь лекарства в аптеках уже почти не готовят…

Кому сегодня нужен провизор

За эти годы поменялось очень многое. Провизор, как и раньше, может контролировать технологический процесс приготовления лекарственных средств по месту реализации и в отделах по изготовлению препаратов.

Как и раньше, он может быть завотделом, технологом или химиком по производству лекарственных средств индивидуального назначения. Но возможности фармакологии выросли настолько, что практически все препараты уже изготавливаются в производственных условиях.

Поэтому функции провизора несколько изменились, но не стали менее нужными. Он может быть как минимум директором аптеки или возглавлять аптечную сеть, может быть фармакологическим менеджером, может работать в структурах судебной медицины, например. Но даже самый обычный провизор может очень многое.

Консультант по самолечению

Самолечение — это плохо, как принято считать, и в большинстве случаев с этим нужно согласиться. Все же бывают ситуации, когда у человека легкое недомогание, которое длится совсем недолго и лечится простыми лекартствами. На них рецепт не нужен. Однако контролируемое самолечение очень важно в том случае, когда речь идет о громадном рынке современных фармакологических безрецептурных средств.

Здесь на помощь и приходит провизор. Уровень медицинской грамотности у населения пока не слишком высок, а если говорить о знании тонкостей новых препаратов, то здесь и говорить не о чем. Конечно, пациент может взять ответственность за самолечение в свои руки, что он и делает. Задача провизора при этом проявить знания по современной фармацевтике, медицине, проанализировать ситуацию и предложить потребителю такое решение, которое было бы оптимальным в конкретно взятой ситуации.

Без знания фармацевтики, медицины, химии, тонкостей взаимодействия компонентов того или иного препарата провизор просто не сможет выполнить свою работу. Настоящий профи отличается тем, что прекрасно совмещает функции фармацевта, психолога и домашнего врача. Большинство студентов-фармакологов начинают свой трудовой путь «с первого стола», а дальнейшее развитие карьеры зависит уже от уровня профессионализма.

Фото: renomia.com