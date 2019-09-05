Какие законы вступили в силу в сентябре

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Изменения коснутся всех россиян
В сентябре призывники получат право добровольно отказаться от отсрочки, владельцев дронов обяжут регистрировать устройства, а продавать билеты в театры, на выставки и на концерты будут по новым правилам. Подробнее о том, к каким изменениям стоит готовиться родителям перед началом учебного года в школах и детских садах, как прогресс отражается на процедурах судопроизводства, можно ли оформить в собственность самовольно занятый участок, и многих других нововведениях читайте в традиционном материале «Призыва».
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Прибавка пенсий для сельчан
1 сентября истекает срок, в течение которого Пенсионный фонд России должен сделать перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности людям, долгое время — не менее 30 лет — проработавшим в АПК, проживающим в сельской местности и не имеющим оплачиваемой работы. Они получили 25-процентную надбавку к фиксированной выплате.
Заявление на перерасчет пенсии писать было не надо, его провели на основании пенсионных дел. В среднем пенсии выросли на 1,3 тысячи рублей, а у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, — на 667 рублей в месяц. Всего перерасчет был сделан 937 тысячам человек. При подсчете стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.
Работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.
Если сельский пенсионер не согласен с расчетом его сельхозстажа или размером выплаты, он сможет обратиться за разъяснениями в ПФР. Дополнительные документы для перерасчета можно предоставить в любое время, его произведут со следующего месяца с момента подачи заявления.
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Повышение стипендий
С 1 сентября студентам российских колледжей и вузов, обучающимся на бюджетной форме, проиндексируют стипендии. Базовый размер увеличится на 4,3%. Таким образом минимальная академическая стипендия студентов средне-специальных учебных заведений составит 890 рублей, в вузах — 1633 рубля, а аспирантам и ординаторам будут платить 3120 рублей.
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Беспилотники на учет
С 27 сентября вступают в силу правила учета для беспилотников от 0,25 до 30 кг. Речь идет и о профессиональных аппаратах, и о детских игрушках, и о самостоятельно сконструированных моделях. Присвоенный учетный номер нужно нанести на элементы конструкции летательного аппарата. Более тяжелые должны проходить регистрацию, на них требуется оформлять права собственности.
Владелец беспилотника представляет в Росавиацию фотографию своего воздушного аппарата и заявление, где указывает свои контакты, информацию о беспилотнике, его изготовителе и сведения о владельце, то есть о себе. Заявление нужно направить по почте, через портал госуслуг или портал учета беспилотных воздушных судов в течение 10 рабочих дней со дня приобретения или ввоза аппарата в Россию. Самостоятельно изготовленный дрон необходимо поставить на учет до начала использования.
За использование неучтенного беспилотника физлицу грозит штраф 2 тыс. руб., а юрлицу — 50-80 тыс. руб. Если при этом будет нарушено воздушное пространство, скажем, дрон будет летать у аэродрома, физлицу могут выписать штраф 20-50 тыс. руб., а юрлицу — 200-300 тыс. руб.
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Судебные процессы под аудиозапись
С 1 сентября дела между судьями начнут распределять с помощью автоматической системы, а судебные заседания будут проходить под аудиозапись. Это касается только открытых судебных заседаний. Во время рассмотрения закрытых дел микрофоны отключат. Аудиопротокол записывается на электронный диск и прикладывается к делу. Перезаписать его невозможно.
Что касается автоматизированного формирования состава суда при рассмотрении арбитражных, гражданских, административных и уголовных дел, то это повышает гарантии независимости судей, так как исключает возможный произвол при распределении дел между судьями.
С 1 сентября введено новое дисциплинарное наказание для судей — понижение в квалификационном классе. А это напрямую отразится на его зарплате и карьерных перспективах. Понижение в классе может налагаться на судью за существенное нарушение положений закона о статусе судей или кодекса судейской этики, если судья ранее подвергался дисциплинарному взысканию.
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Ограниченное снятие денег с карт
Снятие наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт с 15 сентября возможно только при упрощенной идентификации гражданина. Эти изменения приняты, чтобы усложнить использование анонимных средств платежа для отмывания денег и других противоправных целей. Упрощенную идентификацию могут пройти только граждане РФ. Сделать это можно через портал госуслуг или на сайте сервиса, указав данные российского паспорта и дополнительного документа — например, ИНН или СНИЛС. Лимит на снятие остался тот же — 5 тысяч рублей в день, но не более 40 тысяч за календарный месяц. Впрочем, обычно предоплаченные карты используются исключительно для оплаты товаров.
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Право отказаться от отсрочки
Призывники, имеющие отсрочку по каким-нибудь причинам, получили право отказаться от нее. Эта возможность будет интересна интересным тем призывникам, кто думает о будущем и мечтает о хорошей карьере. В некоторых структурах служба в Вооруженных Силах РФ — зачастую обязательное условие приема на работу. Теперь граждане, имеющие право на отсрочку или даже полное освобождение от службы, вправе подать в призывные комиссии официальные заявления с просьбой забрать их в армию.
При этом нововведения в Российской Армии не ограничиваются отказом от отсрочки. Солдаты срочной службы, ставшие во время выполнения воинского долга многодетными отцами, смогут досрочно уйти из армии. По закону, если у парня уже есть ребенок, а жена носит второго и срок беременности не менее 26 недель, его не призовут. Если до рождения второго еще очень далеко, молодого отца все-таки отправят отдавать воинский долг. Но сразу после появления малыша на свет командирам придется распрощаться с новоиспеченным многодетным отцом.
Еще один счастливый вариант: детей не было, но молодой человек ушел в армию от беременной жены. В обычных обстоятельствах ей придется ждать год. Но если родится двойня, муж придет раньше.
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Собственность на самовольно занятую землю
Если человек более 15 лет назад самовольно занял участок и пользуется им без претензий со стороны соседей и органов власти, то он сможет оформить часть земли в собственность при проведении комплексных кадастровых работ. Такое право у россиян появится с 16 сентября, когда вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости.
По закону площадь «прирезаемой» территории должна быть не больше предельного минимального размера земельного участка, установленного администрацией региона. Или, если предел не установлен, не более 10 процентов от площади основного, законно приобретенного участка.
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Нотариус – поселковый глава
Чиновники в удаленных малонаселенных районах смогут выполнять простые нотариальные действия, не требующие специальных знаний и высокой юридической квалификации. Они смогут удостоверять, например, доверенности, верность копий документов и подлинность подписи и т.п. Эти услуги будут доступны только местным жителям, зарегистрированным на данных территориях. Значимые нотариальные действия, например, оформление завещаний или сделок с недвижимостью, будут выполнять только нотариусы.
Главы органов местного самоуправления и городских, и муниципальных округов смогут выполнять нотариальные функции только в том случае, если в населенном пункте нет нотариуса и при этом нотариальная палата региона не утвердила график выезда нотариуса для его обслуживания.
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Ответственный за опасные отходы
Единая государственная система обращения с опасными отходами I и II классов опасности (соли свинца, кислоты, ртутные лампы, щелочи, аккумуляторы, промышленные отходы и т.д.) заработает в России в сентябре. С 25-го числа полномочия по созданию ГИС учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности закреплены за Росатомом (ранее он уже провел инвентаризацию всех имеющихся в стране радиоактивных отходов). Госкорпорация также займется подготовкой предложений по определению федерального оператора, а параллельно будет решать задачу по обезвреживанию опасных отходов. В частности, готовить необходимую инфраструктуру для обезвреживания опасных отходов, отвечающих принципам НДТ, с учетом международного опыта.
Пока что в этой сфере очень много злоупотреблений, процветает криминальный бизнес, который принимает у предприятий опасные отходы, а потом либо закапывает их, либо увозит на свалки твердых бытовых отходов (ТБО).
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Меры борьба с «билетной мафией»
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия. Право реализации останется только у самих музеев и театров, а также у компаний, с которыми они заключили договор (такие компании не смогут установить наценку не более 10% от стоимости билета). Их список должен быть размещен на сайте культурного учреждения, как и правила продажи и возврата билетов.
Чтобы получить назад полную стоимость билета, сдать его нужно будет не позднее, чем за 10 дней до начала самого мероприятия. Вернуть половину стоимости можно будет в том случае, если билет был сдан не менее чем за 5 дней до этой даты, а треть — если владелец обратился в кассу не позднее чем за 3 дня до мероприятия.
Исключение будет сделано для случаев, когда возврат связан с болезнью покупателя или болезнью или смертью кого-то из близких родственников — в этом случае, вне зависимости от того, когда именно был сдан билет, можно будет получить назад его полную стоимость. Правда, для этого придется предъявить документы, подтверждающие факт болезни. Возмещается полная стоимость также в случае, если мероприятие было отменено или перенесено по вине организаторов.
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Наследственные фонды
В первый день осени вступает в силу закон, расширяющий возможности граждан по распоряжению их имуществом в случае их смерти. Так, появится новое для российского права понятие — наследственный фонд. Он будет функционировать после смерти наследодателя, все условия по нему пропишут в завещании.
Речь идет о порядке и способах образования фонда, а также об условиях распоряжения имуществом, которые не подлежат изменению. Нововведение призвано защитить интересы кредиторов умершего, которые получат право предъявить требования по выплате долга как к наследникам, так и к фонду. А фонд в свою очередь должен защищать права несовершеннолетних детей-наследователей, которые смогут получить свою часть наследства вне зависимости от текста завещания.
Кроме того, участники попечительского совета наследственного фонда смогут определить список людей, не являющихся родственниками умершего, которые могут получить наследство.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: itd1.mycdn.me
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