Какие законы вступили в силу в сентябре

1 сентября истекает срок, в течение которого Пенсионный фонд России должен сделать перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности людям, долгое время — не менее 30 лет — проработавшим в АПК, проживающим в сельской местности и не имеющим оплачиваемой работы. Они получили 25-процентную надбавку к фиксированной выплате.

Заявление на перерасчет пенсии писать было не надо, его провели на основании пенсионных дел. В среднем пенсии выросли на 1,3 тысячи рублей, а у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, — на 667 рублей в месяц. Всего перерасчет был сделан 937 тысячам человек. При подсчете стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.

Работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.

Если сельский пенсионер не согласен с расчетом его сельхозстажа или размером выплаты, он сможет обратиться за разъяснениями в ПФР. Дополнительные документы для перерасчета можно предоставить в любое время, его произведут со следующего месяца с момента подачи заявления.