Как правильно сажать плодовые деревья и кустарники осенью

Время года на посадку плодовых деревьев и кустарников не влияет. Многолетние наблюдения показали, что во Владимирской области процент приживаемости саженцев и весной, и осенью одинаков. Чтобы вырастить здоровое дерево или кустарник, который будет радовать вас своим видом и урожаем, при высадке необходимо соблюсти следующие условия: выбрать хороший посадочный материал, подготовить почву, внести нужные удобрения и вовремя поливать.

Опытный владимирский садовод Эдуард Кошевец рассказывает, как все это правильно сделать.

Берите материал только у проверенных заводчиков

Основываясь на своем опыте, могу сказать, что саженцы надо приобретать в проверенном питомнике. Только там вам дадут гарантии того, что вы приобретаете качественный посадочный материал. Кроме того, если дерево погибло не по вине покупателя (такое тоже бывает), там меняют саженцы. И у меня такое было. Я распаковал саженец и увидел, что у него очень слабая корневая система. Я поехал в питомник, и заводчик поменял мне без лишних вопросов. Иначе дерево однозначно погибло бы.

Я считаю, что, если хотите сэкономить деньги и время, обращайтесь напрямую в питомник.

Исключением, пожалуй, является наш комбинат «Тепличный». Он тоже сотрудничает только с проверенными заводчиками. Там работают хорошие агрономы, которые тщательно отбирают посадочный материал. Кроме того, в «Тепличном» правильно ухаживают за саженцами, пока они у них находятся: обеспечивают им правильные климатические условия и полив. Это тоже очень важно. У них можно и проконсультироваться, как ухаживать за саженцами, и везде висят подробные описания сортов.

Что касается яблонь, груш, слив, малины, лучше питомника Куркиных в Давыдово не знаю. Им занимается одна семья: мама, папа, дочка, зять. А лучшие кустарники, на мой вкус, в питомнике Ягуновых. Это в поселке Садовый по дороге в Багриново. Здоровые, ухоженные, с развитой корневой системой, хорошо подкормленные. А еще там дают подробные рекомендации по посадке и уходу, каждому покупателю уделяют время.

Косточковые приобретаю в суздальском питомнике в селе Кистыш. Их филиал находится в двух километрах не доезжая до Суздаля. «Суздальский питомник» — так и называется. Вот где изобилие вишен и черешен. И самое главное — они дают полный расклад о том, какой сорт является опылителем, а какой — опыляемым. Потому что многие покупают, например, черешенку и ждут результата. Три года прошло, а она все не плодоносит. А все потому, что для черешни и многих сортов вишни должен быть опылитель. На это необходимо обращать внимание при покупке не только косточковых, но и некоторых кустарников, например, жимолости, орешника. То есть всегда уточняйте — опыляемые или неопыляемые вы культуры приобретаете. Это касается и кустов актинидии, а также саженцев некоторых сортов винограда.

Точно следуйте рекомендациям профессионалов

Если вы начинающий садовод, поезжайте в питомник, где есть профессиональный заводчик. А там четко формулируйте свою мысль: например, я хочу разбить черешневый сад. Какие сорта я должен подобрать первоначально? И тогда вам дадут подробные рекомендации: вот такой и такой сорт вы должны купить. Их вы должны посадить в пяти метрах друг от друга, чтобы они друг друга опыляли. Внимательно слушайте, возьмите с собой блокнотик, запишите все, что говорит вам заводчик. Потому что все не запомните — это тонкие агрономические знания, которыми владеет специалист. Лучше попросите его даже зарисовать схему посадки саженца: глубину ямы, что вы должны туда положить. Например, ягоды гуми любят глубокую посадку, а малина, у которой поверхностные корни, нет.

Нет единого рецепта посадки саженцев. У каждой культуры свои требования. Каждая культура требует своей технологии. Одна любит кислую почву, другая — щелочную, третья — возвышенность, четвертая — притененность… Смотрите, куда у вас стекает заморозок. Вот эти все вопросы вы и должны задать заводчику. Где сажать? Какое должно быть место? Какой должна быть почва?

Удобряйте с умом

Подкормку саженцев необходимо проводить в течение первых трех лет, не менее 4 раз в сезон. Но нельзя просто так, необдуманно разбрасывать какое-то известное вам удобрение. «Я подкормил — навозиком удобрил» — это разговор ни о чем. Только когда вы купили тестер, определили состояние почвы, сказали заводчику, что перед этим росло на ней, потому что каждое растение высасывает из почвы определенные вещества, — он вам порекомендует, что нужно сначала внести, прежде чем посадить растение. Если у вас кислая почва — нужно одно удобрение, если средняя — другое, если щелочная — третье.

Например, сейчас модны кусты голубики. Кстати, по осени их как раз сажают. Можно этот куст посадить, он замечательно будет расти, украсит своей зеленью ваш сад, но на нем не будет ни одной ягодки. Потому что голубика любит кислую почву. Если вы не замерили кислоту почвы, не положили в ямку торф и закислители, через три года голубика плодоносить не будет.

Не забывайте про полив

Причем учитывайте, что дождь не считается. Вам заводчик обязательно скажет: в первые две недели выливать по ведру воды на саженец. И тут пошел дождик, и вы принимаете решение: сегодня я поливать не буду. Это ошибка, потому что суть выливания воды — это утрамбовка земли. Корень находит свое место внутри почвы. Поэтому вы проливаете почву, чтобы к зиме она осела так, как нужно. И спустя две недели смотрите, надо ли подсыпать почву сверху. Если вы не прольете как следует корневую систему, саженец у вас может просто вымерзнуть. Потому что земля не осела вокруг корней, образуются пустоты, туда зальется вода, она замерзнет, заболеют корни, а за ними и сам саженец. Вот что в результате у вас получится.

Подготовьте «одежку» для саженцев

Обычно районированные саженцы не требуют дополнительного укрытия на зиму. Но все же некоторым растениям это необходимо. Я укрываю спандексом саженцы винограда. Еще ягоды гуми требуют укрытия первые три года. И на районированный абрикос также необходимо надевать в первые три года спандексовые накидушки. Кстати, они продаются очень красивые — в виде снеговиков, елочек.

А вот от угрозы перегрызания молодых саженцев зайцами есть простой дедовский способ. Обзаведитесь собачьей шерстью, скрутите из нее ниточку и примотайте ее к стволу. Зайцы будут чувствовать присутствие собаки и обходить стороной этот ствол. Я сам опробовал этот метод, просил у соседки вычес ее собаки. У меня не было ни одного съеденного саженца.

Организуйте профосмотр сада

Я читаю специальную литературу, записываюсь на вебинары почвоведов и агрономов, которые, к сожалению, в силу своей занятости нечасто устраивают их. Но зимой они дают мастер-классы, все рассказывают и показывают, отвечают на любые вопросы. Благодаря соцсетям завел знакомство со специалистами из Рязанского и Костромского агрономического университета. И у нас во Владимирской области есть фанат своего дела — почвовед Владимир Репкин, который, спасибо ему большое, два раза в год приезжает в мой сад, консультирует, рассказывает, показывает, как правильно обрезать крону… Иногда даже говорит: вот это дерево вырубай, оно у тебя больное. Я еще не вижу, но он уже знает.

В идеале надо бы, чтобы два раза в год ваш сад осмотрел специалист.

По весне — как сад перезимовал. Почвовед, биолог видит состояние почки, ствола, почвы. Весны у нас каждый год разные. И специалист подскажет: сейчас теплая сырая весна, корни могут начать гнить. Значит, прокапывай дренажи, отводи от корней воду. И я следую его рекомендациям. Или вот у тебя на листьях какая-то опасная штука, которую надо срочно обработать.

Осенью, как сад уходит спячку, специалист приходит и сразу говорит: вот эту ветку надо отпилить, вот это убрать, вот это заделать, это окопать, это отлить еще раз. Он дает очень ценные рекомендации, которые экономят деньги и гарантируют отличный результат.

Обновляйтесь по вкусу

Не жалейте избавляться от неподходящих вам кустов и деревьев. Агрономия идет вперед, и те сорта, которые, например, сажали десять лет назад, по своим вкусовым качествам настолько уступают новым, что держать их смысла никакого нет. Например, я убрал грушу, она нам не понравилась, ее у нас никто не стал есть. Вместо нее мы посадили поздний сорт «Аннушка» самарского питомника (я выписываю еще саженцы из Самары и Челябинска). И эти груши лежат до 8 Марта. В обычных домашних условиях, в корзинке.

И осень — прекрасное время для обновления своего сада. Я знаю некоторых заводчиков, которые даже больше любят сажать зимой. Потому что саженец вырезается с огромным комом земли и якобы не травмируются корни при пересадке. Есть и такие теории. Поэтому, в принципе, пока работают садоводы, пока работают заводчики, которые продают посадочный материал, — покупайте саженцы и высаживайте вплоть до самых заморозков. Здесь самое главное — подготовленность почвы в соответствии с рекомендациями под каждую культуру, полив и подкормка в зависимости от состояния вашей земли.

Подготовила Татьяна Лысова

Фото из архива Эдуарда Кошевца

Заглавное фото: youtube.com