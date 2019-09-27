Как экономить на бензине: откровения бывшего сотрудника АЗС

А вы знаете, что заправщик, который услужливо бежит нам на помощь на АЗС, может сознательно недоливать бензин, а топливо на оригинальных станциях и тех, что работают по франшизе, часто сильно отличается. Итак, как же заправляться хорошим топливом и не стать жертвой хронического недолива на заправке? Мы расспросили опытных водителей, а еще своими секретами анонимно поделился и бывший сотрудник АЗС.

Заправщик не для удобства

Запомните сразу одну простую вещь: заправщик на АЗС работает не для удобства клиентов, а для выгоды заправки. Он с помощью скрученного шланга и ловкости рук может недолить вам литр, а то и гораздо больше топлива. Поэтому не ленитесь, заправляйте автомобиль сами и раскручивайте шланг, чтобы не было заломов. Закончили заливать топливо — не вынимайте сразу пистолет, а понажимайте его, чтобы вылилось все. Специалисты также рекомендуют заправляться у той колонки, от которой только что отъехала машина: там насос работает лучше и топливо прокачено.

Иногда оператор может заявить, что сдачи нет, давайте дольем бензином. «Давайте!» – соглашается клиент, но добавка осуществляется только на словах. А проверить это очень сложно…

Проверяйте чеки: дешевый бензин могут продать по цене дорогого, не посчитать скидку.

Помните, что скупой платит дважды. Если вдруг на какой-то заправке топливо стоит на два-три-четыре рубля дешевле, чем у остальных, хорошо подумайте, а нужна ли вам такая экономия? Что за такие деньги могут залить в бак?

Как и где еще сэкономить?

Если вы для себя определились с АЗС, то не забывайте про бонусную топливную карту и про свою банковскую карту (оплачивая ею, вы можете получить кэшбэк, но не все карты одинаково полезны, все зависит от политики вашего банка).

В крупных городах работают автоматизированные АЗС (во Владимирской области их пока нет): сам оплачиваешь картой, сам заправляешься – топливо на таких заправках дешевле. Из минусов – отсутствие сотрудников, туалетов, кафе и сложная, на первый взгляд, специфика работы автомата.

С этой осени АЗС в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске стали продавать топливо по плавающей (динамичной) цене. Владимирская область пока не в их числе. На АЗС стоимость топлива меняется в зависимости от загруженности станции, например, ночью дешевле, а утром и вечером дороже, так как желающих заправиться больше. Если бываете в этих городах, актуальную цену ищите в прайсе на терминале оплаты.

Полный бак или по 10 литров?

Большинство опытных водителей уверяет, что бак нужно заправлять полностью и не держать его пустым. Почему? Во-первых, если вы будете постоянно заправляться по 10-20 литров, то с каждой заправки будете получать недолив: по чуть-чуть не один раз, а много. А недоливают на каждой пятой АЗС по России.И Владимирская область не исключение, совсем недавно «Призыв» писал об этом. Электронные колонки тоже обманывают, они показывают то, что выгодно показать клиенту.

На трассах недолив может быть значительно больше, чем в городе.

Во-вторых, нет гарантии, что в момент окончания бензина вы попадете на свою любимую и проверенную заправку, и тогда коктейль из разного топлива вам обеспечен, что не очень хорошо для эксплуатации автомобиля.

И, в-третьих, ночью воздух охлаждается, и на стенках пустого бака выделяется конденсат – вода, что не очень хорошо. К тому же чем меньше топлива в баке, тем больше воздуха, и бензин при таких условиях (особенно в теплую погоду) испаряется быстрее.

Кстати, летом рекомендуют заправляться рано утром: нагревшегося в резервуарах на солнце бензина или дизеля в граммах будет меньше, чем в объеме. Но это уж для слишком дотошных и очень экономных водителей. Заправщики говорят, что выгода на самом деле минимальна — всего 50-60 мл.

Но есть и ярые противники полного бака. И у этих водителей – свои аргументы: якобы на полном баке проще приписать клиенту лишние литры, залив воздух, а не бензин. Проверить на практике это очень сложно, поэтому в этом вопросе лучше довериться своим личным наблюдениям: ведь каждый водитель примерно знает динамику расхода топлива на своем авто.

Оригинал лучше франшизы

Многие заправки открыты по франшизе: обладатель бренда передаёт право юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю использовать его товарный знак, покупать топливо по льготной цене, пользоваться едиными поставщиками товаров и прочими бонусами. Но не факт, что бензин по франшизе такой же, как оригинальный.

Переоборудование заправки под бренд стоит дорого, плюс нужно заплатить за использование бренда. Чтобы быстро вернуть потраченные деньги, некоторые пускаются во все тяжкие: разбавляют и смешивают бензин, продают дешевый по цене дорогого, недоливают. Кроме АЗС, могут мошенничать и поставщик, и перевозчик.

Как узнать, на каких условиях работает заправка?

Во-первых, на сайте нефтяной компании есть список тех, кто работает по договору франчайзинга. Во-вторых, внутри заправки есть стенды с информацией, а также можно посмотреть чеки (название обслуживающей организации) и состояние колонок. На оригинальных АЗС обычно порядка больше, нет сломанного оборудования.

У водителей также работает правило: бренд всегда лучше франшизы, но франшиза лучше неизвестной и непроверенной заправки, особенно на трассе. И если вы собираетесь ехать далеко, тщательно планируйте маршрут, ищите оригинальные АЗС, читайте отзывы в Интернете, используйте различные приложения. Например, сайт (есть мобильная версия), на нем можно узнать стоимость топлива на ближайших АЗС, почитать отзывы, составить маршрут. На этом сайте можно узнать цены на топливо в вашем и других регионах России.

Елена Середина

Заглавное фото: neftegaz.press