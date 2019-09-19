Изношенную дорогу в Покрове срочно обновят

Три километра трассы М-7 «Волга» в Покрове покроют новым дорожным полотном. В пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» уточняют, это не капитальный ремонт, а необходимая мера. Дорожное покрытие на участке с 101 по 103 км сильно изношено и ездить по нему небезопасно.

Поврежденный верхний слой с трещинами и колейностью отфрезеруют и уложат новое тонкослойное покрытие. Оно будет обладать необходимой шероховатостью, водонепроницаемостью и износостойкостью.

Работы планируется завершить к концу ноября.

Водителям предстоит претерпеть некоторые неудобства. Накануне на участке были введены временные ограничения движения. Дорожники последовательно будут закрывать по 500 метров одной из четырех полос. Таким образом, движение пойдет по 3 оставшимся полосам. Максимальная скорость на участке – 40 км/ч.

Ранее «Призыв» сообщал, что современная двухуровневая транспортная развязка появится в Вязниках. Случится это в 2020 году. Работы уже начались.

Ольга Ефремова

Фото: ekb.pulscen.ru