Избирательные участки готовы к Единому дню голосования

Владимирская область готова к Единому дню голосования, заявили накануне в «Белом доме». Избирательные участки приведены в порядок и соответствуют требованиям. 8 сентября во Владимирской области завершатся 50 избирательных кампаний: 2 — выборы глав округа Муром и города Собинки, 48 — выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Должны быть избраны 468 депутатов.

В среднем на одно место претендуют три кандидата.

— Всего зарегистрировано 1398 кандидатов. От «Единой России» — 416, от «ЛДПР» — 358, от «КПРФ» — 178, от «Справедливой России» — 144, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — 81, — сообщает пресс-служба администрации региона.

Ранее «Призыв» сообщал, что в нынешнем году рекордному числу кандидатов было отказано в регистрации на участие в выборах.

Елена Пляскина

Фото: static.mk.ru