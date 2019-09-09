Исторические здания Владимира, где грызут гранит науки

Накануне 1 сентября в школе № 13 города Гусь-Хрустального рухнула потолочная обрешетка. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Детей перевели в школу № 16. А в аварийном здании пока никто учиться не будет. Интересный момент: оно было ошибочно признано объектом культурного наследия XIX века. Хотя на самом деле построено было только в 1938 году. Тем не менее статус накладывает определенные ограничения на проведение любых работ, отсюда якобы и все проблемы с ремонтом помещений к новому учебному году.

В то же время ряд учебных заведений Владимира тоже располагаются в памятниках архитектуры, многие их которых реально построены в середине XIX века, но успешно ведут свою образовательную деятельность и радуют жителей и гостей города своей красотой и величием. Давайте вспомним их и еще раз полюбуемся.

Мужская губернская гимназия

По соседству с Центром культуры и искусства на Соборной, расположившимся в бывшем Дворянском собрании, находится здание бывшей мужской губернской гимназии (ул. Б. Московская, 35). Сейчас в нем городская детская художественная школа.

Когда дворянство решило организовать при гимназии пансион, оно приобрело этот дом у купца Петровского и поручило перестройку его и приспособление губернскому архитектору Е.Я. Петрову. Он расширил здание со стороны двора, переделал главный портал. После смерти Е.Я. Петрова в 1839 году его уже заканчивал московский архитектор В. Дрегалов. Здание получилось весьма обширным, поэтому решили перевести сюда всю гимназию. В августе 1841 года состоялось ее открытие.

Здание построено в стиле позднего классицизма.

Цокольный этаж рустован, второй этаж декорирован лепниной над окнами в виде гирлянд. Средняя часть фасада — портик, над которым — фронтон с лепниной. Внутренние помещения дошли до наших дней почти без изменения.

Владимирская мужская гимназия была одной из старейших в России. Она считалась передовой по постановке обучения, профессиональной подготовке преподавателей, уровню знаний учеников. На мемориальной доске, установленной в 1970 году, написано: «В этом здании, в бывшей Владимирской губернской гимназии, учились и окончили ее выдающиеся деятели России и Советского государства: Столетов Николай Григорьевич (1834 — 1912) — генерал русской армии, начальник болгарского ополчения в русско-турецкой войне 1877 — 1878 гг.; Столетов Александр Григорьевич (1839 — 1896) — выдающийся физик; Златовратский Николай Николаевич (1845 – 1911) — известный писатель-народник; Батурин Павел Степанович (1889 — 1919) — революционер, комиссар Чапаевской дивизии; Кардовский Дмитрий Николаевич (1866 — 1943) — график, театральный художник и живописец, крупный педагог; Саваренский Федор Петрович (1881 — 1946) — крупный ученый-гидрогеолог, академик».

Земское ремесленное училище им. И.С. Мальцова

Здание, в котором сейчас прописался Владимирский авиамеханический колледж, построено в 1885 году по проекту владимирского гражданского инженера А.П. Максимова, переработанного московским архитектором М.Н. Чичаговым и первым директором училища Д.К. Советкиным. Открыто училище было 26 ноября 1885 году на средства известного дипломата и промышленника И.С. Мальцова его племянником Ю.С. Нечаевым-Мальцовым.

Это была первая постройка во Владимире, использующая элементы древнерусского узорочья. Здание сохранилось до наших дней без переделок. Это большое одноэтажное здание в форме буквы «П», с обширным подвальным помещением. Центральная часть главного фасада более завышена по сравнению с боковыми и имеет два этажа. Завершает строение четырехскатная металлическая кровля, в центральной части которой находится четырехгранный шатер. Здание сложено из красного кирпича с белой декоративной отделкой.

В училище принимались ученики всех сословий в возрасте 13-15 лет.

Их обучение и содержание были бесплатными. Курс обучения длился пять лет. Учебное заведение выпускало мастеров и подмастерьев. Лучшим выпускникам на память вручались часы, чертежная готовальня и Евангелие. По словам журнала «Сын Отечества», это училище было одним из первых и лучших в Европе ремесленных училищ. Его выпускники в совершенстве владели токарно-слесарным, кузнечным, столярно-модельным делом, а также были знакомы с двигателями машин, что позволяло им работать механиками и чертежниками.

В 1919 году училище было преобразовано во Владимирский механический техникум по общему машиностроению. В 1940 году учебное заведение было переведено в ведение Министерства авиационной промышленности и получило название Владимирский авиамеханический техникум. В 1991 году техникум был преобразован во Владимирский авиамеханический колледж. На здании установлены мемориальные доски, посвященные первому директору училища Д.К. Советкину и известным выпускникам училища – писателю В.А. Солоухину и первому комиссару крейсера «Аврора» А. В. Белышеву.

Земская женская гимназия

Просторное двухэтажное здание в стиле позднего классицизма было построено предположительно владимирским купцом П. Ильиным в третьей четверти XIX века как жилой городской особняк. Позднее оно было выкуплено земством для устройства женской гимназии и в 1870 году перестроено для этой цели по проекту архитектора Н.А. Артлебена. Главный фасад здания украшен массивным портиком с шестью пилястрами ионического ордера и широким фронтоном, на котором есть место для герба. Первый этаж украшает рустовка.

В 1918 году здесь открылась школа 2-й ступени, с 1929 года ставшая образцовой фабрично-заводской школой-десятилеткой. В годы Великой Отечественной войны школу заняли под эвакогоспиталь, но с 1943 года здесь возобновились занятия – уже в качестве женской средней школы (это были годы возвращения раздельного обучения). Сейчас это школа № 1 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла.

На стене школы укреплена мемориальная доска, сообщающая о том, что в 1889 году гимназию с отличием окончила революционерка О.А. Варенцева, секретарь «Северного рабочего союза». Известно также, что вместе с ней училась Варвара Николаевна Златовратская, младшая сестра писателя Николая Златовратского.

Реальное училище в г. Владимире

Трехэтажное здание Реального училища с фасадом, оформленным в стиле модерн, появилось во Владимире в начале ХХ века. Прежде на этом месте стояло деревянное здание городского театра, построенное в 1851 году архитектором Я.М. Никифоровым. Неоднократно горевшее, здание театра прекратило свое существование, и вместо него по проекту московского архитектора П.А. Виноградова было построено здание, фасад которого украшен барельефами химика Д.И. Менделеева и физика А. Г. Столетова работы московского скульптора А.А. Аладьина. Здание Реального училища строилось на средства владимирских купцов-меценатов (Лосева, Никитина, Петровского) и городского бюджета.

Само учебное заведение открыло свои двери для учащихся 9 (22) сентября 1908 года.

В училище действовало паровое отопление, очистная биологическая станция, канализация, помимо учебных классов и двух рекреационных залов, была физическая лаборатория для демонстрации опытов. В отличие от гимназий, где получали классическое образование, реальные училища готовили к поступлению в университеты технической направленности. Здесь изучали естественные и технические науки: физику, химию, биологию, математику и черчение, а вместо древних языков – немецкий и французский.

В 1935 году здание отдали Практическому институту народного просвещения с тремя отделениями: дошкольное, школьное и культурно-просветительское. В 1939 году он был преобразован в учительский институт с факультетами историко-филологическим и физико-математическим. Во время Великой Отечественной войны в здании размещались эвакогоспитали № 1887 и № 5799, а учебное заведение было временно закрыто. В 1950 году на его базе был основан Владимирский педагогический институт.

Сегодня это учебный корпус Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, где размещаются филологический факультет и Институт искусств и художественного образования. На здании установлена мемориальная доска писателю В. Ерофееву, автору автобиографической поэмы «Москва-Петушки», в 1961-1962 гг. обучавшемуся во Владимирском педагогическом институте.

Ранее перед Реальным училищем стоял бюст Н.В. Гоголя работы скульптора А.А. Аладьина, который позднее был перенесен в Первомайский сквер (ныне – Никитский), а его место занял бюст ученого-литературоведа П.И. Лебедева-Полянского.

Владимирский строительный техникум

Владимирский строительный техникум, ныне строительный колледж, был основан 1 сентября 1946 году. Собственных площадей у техникума не было, учебные занятия проводились в деревянном бараке на территории кирпичного завода на окраине города. Весной 1948 года началось строительство учебного корпуса на ул. Дзержинского.

Здание впечатляет гармоничным сочетанием стилей конструктивизма и неоклассицизма. Очень интересно использованы декоративные детали. Например, лепные элементы растительного орнамента на фасаде. Псевдобашенка с четырехскатной кровлей, романтические балкончики создают ощущение сказочного замка. Автором проекта был талантливый архитектор и инженер Э. Л. Гамзе.

7 декабря 1993 года постановлением главы администрации Владимирской области учебный корпус строительного колледжа был признан памятником архитектуры регионального значения. Во Владимирской области очень мало зданий советского времени, которые официально признаны памятниками архитектуры. И это хороший повод гордиться и сохранять культурное наследие наших предков.

Татьяна Лысова

Заглавное фото: vladimirtravel.ru