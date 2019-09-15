Исследователи сделали раскоп у Золотых ворот

Владимиро-Суздальский музей-заповедник делает первые шаги на пути к масштабной реставрации Золотых ворот. Рядом с памятником ЮНЕСКО начались исследовательские работы. В частности, проводится шурфовка — раскоп для исследования слоёв грунта. Историческое сооружение нуждается в ремонте, в последние годы разрушительные процессы усилились из-за всё возрастающего потока машин, бегущих по прилегающей к Золотым воротам дороге. Вибрация, шум, загазованность — всё это влияет на состояние памятника.

— Сейчас ведутся исследовательские работы, которые делает фирма «ИГИТ». Она занимается именно изучением состояния фундамента Золотых ворот, — сообщила генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова. — Без результатов этих исследований мы не сможем заказать грамотную проектную документацию.

Стоимость только проектной документации составляет около 6 миллионов рублей.

Исследовательскую работу оплачивает музей. Он же возьмёт на себя расходы по проектной документации. А вот комплексную реставрацию без федеральной поддержки владимирцы не осилят. Это очень серьёзная сумма. Владимиро-Суздальский музей-заповедник подаст соответствующую заявку в Минкульт.

Последние реставрационные работы на Золотых воротах проводились в 2011 году. Позже, при экс-гендиректоре ВСМЗ Игоре Конышеве, музею был выписан полумиллионный штраф за ненадлежащее состояние исторического памятника. По словам Конышева, он обращался в профильное министерство — просил денег на реставрацию. Поддержки не нашёл. А выплачивать штраф пришлось уже новому руководству.

В планах ВСМЗ — привести в порядок крылечки Золотых ворот, кирпичи от которых уже давно начали отваливаться, и, конечно, восстановить фасад памятника, потрескавшийся и облупившийся во многих местах.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»