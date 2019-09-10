Интересы жителей обещают учесть при строительстве платного автобана

При строительстве платного автобана Москва — Казань обещают учесть интересы жителей Владимирской области. Для этого создали специальную рабочую группу. Ей поручено ещё раз тщательно просчитать все возможные варианты прохождения магистрали и обратить особое внимание на небольшие населённые пункты. При проектировании новой автомагистрали также обещают не трогать памятники природы и особо охраняемые зоны, которые могут попасть в зону строительства.

— Жители области пострадать не должны. Новая трасса должна стать импульсом к улучшению жизни в городах, сёлах, деревнях нашего региона, — прозвучало на рабочем совещании в «Белом доме».

На сегодняшний день актуальными остаются вопросы о пересечении скоростной автомагистрали с опорной сетью дорог, о порядке изъятия земель под ее строительство и о сборе исходных данных по зонам с особыми условиями использования территорий.

Проектировщики работают с представителями муниципальных образований и Роспотребнадзора.

Платная автомагистраль Москва — Казань — это новая дорога, которая станет дублером существующей федеральной трассы М-7 «Волга». Ее протяженность составит 729 километров. Средняя скорость движения — 150 километров в час. Приблизительная стоимость проекта – около 540 миллиардов рублей. Из федерального бюджета планируется выделить чуть более 323 миллиардов, остальное – частные инвестиции.

Через Владимирскую область пройдёт 213 км трассы. На ней предусмотрено четыре полосы движения, по две в каждом направлении. Строительство будет вестись в три этапа. По предварительному варианту дорога пересечёт 22 магистральные коммуникации, газопроводы, водопроводы. Также планируется строительство около 80 искусственных сооружений. Вблизи населённых пунктов будут установлены шумозащитные экраны. За счёт того что трасса будет платной, а скорость движения транспорта – высокой, время в пути от Москвы до Владимира должно сократиться с 5 до 2 часов.

Ранее «Призыв» сообщал, что утверждена схема платного автобана через Владимирскую область. Построить трассу планируется к 2025 году.

Ольга Ефремова

Фото: torg94.ru