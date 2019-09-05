Информация о передаче страхового портфеля «Сервисрезерва» не подтвердилась

Компания «Сервисрезерв», клиентами которой по предварительный подсчетам, является примерно 40% автолюбителей Владимирской области, не передала свой страховой пакет в «АСКО-страхование». Ранее запланированная сделка не состоялась в связи с отзывом лицензии у «Сервисрезерва», сообщает агентство страховых новостей. При этом, согласно распространенной информации, «АСКО-страхование» начало заключать новые договоры на базе «Сервисрезерва».

Что теперь делать нынешним клиентам компании, большой вопрос.

Люди пытаются найти ответы по телефону «горячей линии». Но никакой конкретики услышать не могут. Автовладельцев успокаивают автоюристы. Эксперты считают: тем, у кого на руках полисы ОСАГО от «Сервисрезерва», не стоит переживать.

Юрий Шутов, автоюрист:

Речь сейчас не идет о передаче страхового портфеля. Я не видел официальных документов, которые находятся в общем доступе. Мы говорим сейчас об отзыве лицензии, приказ Центрального Банка России был опубликован. В принципе клиентам компании «Сервисрезерв» не надо делать ничего.

Полисы все действительны, так как это ОСАГО — это обязательный вид страхования . Есть Российский союз автострахования, который несет ответственность за все уже заключенные договора. Но в случае, если человек попадает в ДТП, то в данной ситуации стоит предъявлять претензии страховой компании виновника, если страховая компания потерпевшего «Сервисрезерв», или Российскому союзу автостраховщиков. У нас на территории Владимира есть страховые компании, которые принимают пакеты документов за РСА.

По словам автоюриста, сложностей с оформлением выплат возникнуть не должно. Другое дело, многие даже не знают, куда обращаться. При этом, эксперт, еще накануне высказывал свои опасения по поводу возможной передачи страхового портфеля «Сервисрезерва».

Ранее «Призыв» сообщал, что Центробанк отозвал лицензию у «Сервисрезерва». Люди переживают, что выданные ранее полисы ОСАГО могут оказаться недействительными.

Полина Тарбеева

Фото: 1obl.ru