Илья Потапов: 16% домов Владимирской области остаются без тепла

Житель дома № 55а по улице Растопчина во Владимире, позвонивший в «Призыв», возмущен хамским поведением диспетчеров аварийной службы. Он рассказывает, что отопление дали, но тепло никак не дойдет до первого подъезда. Жильцы обращаются в свою управляющую компанию и на «горячие линии», на том конце провода кричат, ругаются и хамят, но не называют сроков подачи тепла. Отсутствие информации — главная проблема с началом отопительного сезона во Владимирской области, а даже не порывы теплосетей или долги ресурсоснабжающих организаций, считают областные чиновники. Тысячи людей находятся в неведении: когда же, наконец, нагреются батареи?

Именно этому вопросу уделил внимание врио вице-губернатора Александр Байер на совещании по началу отопительного сезона. Он предложил главам муниципальных образований позвонить друг другу в аварийные службы управляющих компаний и записать на телефон, каким тоном и что говорят диспетчеры. Чиновник пообещал провести личную проверку по всем таким обращениям и наказать виновных.

Отопительный сезон в регионе стартовал 19 сентября.

Начали с детсадов, школ, больниц. По данным, озвученным Александром Байером, только 8 тысяч домов из 340 тысяч не имеют тепла. Вроде бы, больших проблем нет.

— 16% домов находится без тепла, что, в принципе, неплохо. У нас еще не полностью завершены все мероприятия по пуску тепла. В Гусь-Хрустальном, Коврове, Вязниках, Кольчугинском и Собинском районах есть социальные объекты, где отсутствует теплоснабжение, — сообщил директор департамента ЖКХ Илья Потапов.

Запасы топлива есть, но долги по топливно-энергетическим ресурсам в целом по области — баснословные. Свыше 3,1 миллиарда рублей. И гасятся они черепашьими темпами.

До сих пор не завершена подготовка сетей к отопительному сезону в Коврове и Гусь-Хрустальном.

На горячую линию в департамент ЖКХ с 19 сентября поступило 200 обращений. Из них 90 — из Вязников, остальные из Покрова и Коврова. Ни одной жалобы нет из Радужного, Гороховецкого, Селивановского и Юрьев-Польского районов. Жилищная инспекция тоже проводила проверки жилищного фонда и коммунального хозяйства по обращениям в прокуратуру. Только три района их избежали. Это Муромский, Селивановский и Юрьев-Польский. Оттуда никто из жителей не обращался.

— В отношении каждой из 72 проверенных управляющих компаний направлено либо преставление прокуратуры, либо предписание инспекции. Нарушения: отсутствие теплоизоляции на сетях, неисправность запорной арматуры, ненадлежащее содержание общего имущества, нарушение кровельных покрытий, — рассказывает начальник жилищной инспекции региона Елена Андреева.

Елена Андреева еще раз обратилась к главам муниципальным образованиям, чтобы те провели «воспитательные беседы» с управляющими компаниями. Чтобы в аварийно-диспетчерских службах четко называли сроки ремонта и рассказывали про ход работ. И уж точно не хамили, чтобы потом жители не обращались в инспекцию, к губернатору и даже президенту.

По всем таким случаям можно звонить на единый телефон доверия — 39-99-99 и телефон диспетчерской службы ОАО «ВКС» — 53-22-20. С проблемами по отоплению можно также обращаться в единую службу спасения — 112.

На совещании Камешковский район прозвучал в числе благополучных. Вместе с тем, как ранее сообщал «Призыв», там закрыли садик из-за отсутствия тепла. А о проблемах вязниковцев с теплом читайте здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»