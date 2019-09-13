Игоря Конышева и его подельника отпускают под подписку о невыезде

Бывшего директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника, который подозревается в растрате государственного имущества, освободят из-под домашнего ареста. Срок избранной в отношении него меры пресечения истекает 17 сентября, ходатайствовать о его продлении следствие не будет. Все следственные действия проведены, свидетели допрошены. На ход дела Конышев повлиять уже не сможет, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области.

Ранее меру пресечения Конышеву продлевали уже дважды.

Что касается заместителя бывшего руководителя ВСМЗ Александра Трушинского, который обвиняется в пособничестве, то его уже выпустили из-под домашнего ареста. Накануне Октябрьский суд Владимира отказал в удовлетворении ходатайства следствия о продлении этой меры пресечения. Срок домашнего ареста Трушинскому также неоднократно продлевался, последний раз до 17 сентября.

Ранее «Призыв» сообщал, что в отношении Конышева и его подельников заведено два уголовных дела. Бывшее руководство ВСМЗ обвиняют в махинации при разработке сайта и логотипа учреждения. Причиненный музею-заповеднику ущерб превысил 4 миллиона рублей.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»