Гусевскому стекольному заводу 90 лет: что вы знаете о нем?

Стекольный завод в городе Гусь-Хрустальном – одно из старейших стекольных предприятий, созданных в первые годы советской власти. Его строительство началось в 1926-м, а 10 сентября 1929 года он вступил в действие, выпустив первые метры хрупкой продукции. Пережив «лихие 90-е», предприятие сумело остаться одним из крупнейших производителей технического стекла и изделий из него в России и странах СНГ. Свою продукцию предприятие поставляет в Узбекистан, Казахстан, Америку, Финляндию, но в основном – по России. В планах руководства – дальнейшая модернизация производства, освоение и выпуск новых видов современных изделий из кварцевого стекла. А пока вспомним славное прошлое и настоящее одного из первых советских заводов на территории Владимирской области.
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