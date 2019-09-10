Гусевскому стекольному заводу 90 лет: что вы знаете о нем?

Стекольный завод в городе Гусь-Хрустальном – одно из старейших стекольных предприятий, созданных в первые годы советской власти. Его строительство началось в 1926-м, а 10 сентября 1929 года он вступил в действие, выпустив первые метры хрупкой продукции. Пережив «лихие 90-е», предприятие сумело остаться одним из крупнейших производителей технического стекла и изделий из него в России и странах СНГ. Свою продукцию предприятие поставляет в Узбекистан, Казахстан, Америку, Финляндию, но в основном – по России. В планах руководства – дальнейшая модернизация производства, освоение и выпуск новых видов современных изделий из кварцевого стекла. А пока вспомним славное прошлое и настоящее одного из первых советских заводов на территории Владимирской области.

Иностранные специалисты какой страны, начиная от электромонтёров и заканчивая инженерами, были приглашены для строительства и запуска «первенца первой пятилетки»? США Германия Великобритания Правильно! Неправильно! - Имя какого советского деятеля носит Гусевский стекольный завод? М.И. Калинина Я.М. Свердлова Ф.Э. Дзержинского Правильно! Неправильно! - С какого года предприятие выпускает стекло для автомобильной промышленности? 1936 1946 1956 Правильно! Неправильно! - Какой производственный цех впервые в СССР появился на базе стеклозавода в 1949 году? Триплекса Фотостекла Шлифовки и полировки стекла Правильно! Неправильно! - Каким орденом был награжден завод им. Дзержинского 22 июля 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за досрочное выполнение заданий семилетнего плана, большую работу по комплексной механизации технологических процессов, модернизации основного оборудования и увеличение выпуска полированного и технического стекла? Трудового Красного Знамени Знак Почета Ленина Правильно! Неправильно! - Как называется жилой микрорайон, выросший вблизи стеклозавода в середине 50-х годов? Советский Жилучасток Пролетарский Правильно! Неправильно! - Для какого столичного объекта НЕ изготавливал стекла завод имени Дзержинского в 50-х годах? Московский государственный университет Государственный универсальный магазин Кремлевский Дворец съездов Правильно! Неправильно! - Сколько видов изделий производил стеклозавод в конце 80-х годов? 27 37 47 Правильно! Неправильно! - Какую новую продукцию освоило предприятие в XXI веке, отвечая потребностям современности? Химиколабораторная посуда Легированное кварцевое стекло Экраны для жидкокристаллических индикаторов дисплеев Правильно! Неправильно! - В производстве какой продукции завод им. Дзержинского является монополистом среди стекольных предприятий Владимирской области? Приборных стекол Кварцевого стекла и изделий из него Мебельных, технических и бытовых зеркал Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Что вы знаете о Гусевском стекольном заводе? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook