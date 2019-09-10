Губернатора просят оставить Лакинску деньги с пивных акцизов

Главу региона просят передать в бюджет Лакинска 100% отчислений от акцизов на пиво. В прошлом году они составили сумму 205,7 миллионов рублей. Сейчас эти деньги зачисляются в областной бюджет. А если останутся в городе, то он сможет решить многие важные задачи — от постройки соцучреждений до ремонта дорог. За последние 50 лет в социальную сферу Лакинска не производилось никаких капитальных вложений, в результате чего закрыты стационарное отделение больницы (1905 года постройки) и школа (1934 года), сообщили губернатору авторы обращения — глава администрации Собинского района Александр Разов, мэр Лакинска Алексей Андрианов и вице-спикер ЗС Дмитрий Рожков.

В 2018 году предприятиями Лакинска уплачено 582,6 млн рублей налогов в областной и 63,6 млн рублей в федеральный бюджеты

Лакинск можно назвать городом-донором. Здесь работают крупные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности: «Анаком», «Владзернопродукт» (Лакинская птицефабрика), «Де Хёс» и, в том числе, ООО «Водоцикл» (Лакинский пивзавод). Между тем Лакинск как город — проблемный. В аварийном состоянии находятся местный Дом культуры и стадион. Очистные сооружения разрушены и требуют модернизации. Внутригородские дороги полностью разбиты. И много старых домов, требующих расселения.

Ситуацию можно улучшить, считают авторы обращения. Следует оставить отчисления акцизов на пиво лакинской казне. Прецедент, по сути, уже создан. С начала нынешнего года местные бюджеты получают доходы с акцизов на легкий алкоголь — сидр, медовуху и пуаре. Правда, сейчас на территории области зарегистрировано лишь три производителя этих напитков. Но деньги от них поступают немалые. Например, самый крупный из производителей, находящийся в Суздальском районе, принёс в прошлом году около 22 миллионов рублей. За то, чтобы «медовушные» деньги пополняли районный бюджет, в октябре 2018-го выступил бюджетный комитет Законодательного Собрания области.

Может, пиво — это не сидр и не пуаре, но это дело вкуса. А деньги не пахнут

Увеличение собственных доходов города на размер акцизов позволит в течение 2020- 2025г.г. решить большинство социально-экономических вопросов, а именно сконструировать школу на 550 мест, ликвидировав 2-ю смену занятий в школах города, построить физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион, отремонтировать дом культуры с бассейном, восстановить внутригородские дороги, модернизировать очистные сооружения, создать благоустроенную городскую среду. Кроме того, при передаче полномочий по здравоохранению администрации Собинского района и г. Лакинск гарантируют строительство поликлиники на 300 посещений в день и здания стационара на 55 коек, — говорится в обращении представителей Собинского района губернатору Владимиру Сипягину.

Нельзя сказать, что Лакинск не меняется. Меняется. Особенно вдоль трассы М7. Появляются новые торговые центры, предприятия. Если раньше фабричное общежитие и сама фабрика зияли разбитыми окнами, то сегодня окна преимущественно вставлены. Но всё это — частные дела. Сами лакинцы мечтают о бассейне, о хороших детских площадках для местных ребятишек. Но единственное значимое событие в городе за последние полвека произошло в 2012 году. Тогда открылась общеобразовательная школы на 850 мест. Строительство её велось 25 лет. Причём для своевременного завершения строительства администрация Собинского района вынуждена была привлечь коммерческий кредит в размере 36,4 млн рублей. Долг не погашен до сих пор.

Николай Лившиц