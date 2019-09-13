Губернатор завернул проект закона по работе с наказами людей

Работа с наказами жителей региона стала объектом разногласий между администрацией области и Законодательным Собранием. Обращения и пожелания людей поступают депутатам. Но ресурсы для их выполнения — у чиновников. Облпарламент решил законодательно закрепить ответственность администрации, изменив закон о работе с наказами избирателей. Но поправки завернул губернатор. Логика такая: если депутаты получают народные послания, пусть за них и отчитываются. Очередная пикировка по этому поводу случилась на заседании профильного комитета ЗС.

Действующий закон о наказах избирателей несовершенен, считают депутаты. Это показала история с «синей папкой», содержащей обращения жителей области и переданной год назад губернатору Владимиру Сипягину. За прошедшее время она не похудела. Для реализации наказов нужно финансирование и участие структур «Белого дома». Ни то, ни другое не проявилось в должной мере, утверждают депутаты. И хотят по-новому регламентировать работу с наказами.

Роман Кавинов, вице-спикер Законодательного Собрания Владимирской области:

Мы ежегодно с вами, все депутаты, не позднее декабря должны направить в аппарат Законодательного Собрания перечни наказов.

Далее они систематизируются и распределяются на профильных комитетах. После этого они направляются губернатору.

В срок до 30 апреля он должен нам направить свое видение. Этот наказ может быть исполнен в такие-то сроки, а этот не может по таким-то причинам.

К 1 июлю, согласно новым нормам, депутаты Заксобрания должны знать, какие из обращений жителей будут выполнены. Но все эти поправки не понравились губернатору. На них пришло отрицательное заключение.

Зам. директора департамента финансов Максим Васенин изложил доводы администрации:

В действующей редакции закона предусмотрено, что губернатор и администрация предоставляют информацию о ходе реализации наказов избирателей.

Мне кажется, эта формулировка лучше соответствует духу этого закона. Новой же формулировкой предлагается ежегодный отчет.

Согласитесь, не совсем правильно. Ведь эти наказы поступают депутатам. Логично, что они должны их реализовывать.

Депутаты с такими выводами не согласны. Финансово они не в состоянии обеспечить выполнение наказов. Брать на себя ответственность, не имея ресурсов, неразумно. Поэтому областной парламент хочет закрепить за собой право хотя бы административно влиять на финансовые вопросы. В частности, на распределение субсидий городам и районам области при планировании бюджета. Как «Призыв» сообщал ранее, депутатам пока удалось преодолеть первое вето губернатора на закон о межбюджетных отношениях.

Анна Тумановская

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