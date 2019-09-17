Грузовик въехал в пассажирский автобус

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на трассе Владимир-Муром-Арзамаз накануне в 17 часов 15 минут. По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель большегрузного автомобиля. Мужчина не справился с управлением при прохождении поворота и выехал на полосу встречного движения. В это время по узкой дороге ехал автобус, в салоне которого находилось 8 человек. К счастью, никто не пострадал. По крайней мере, по информации регионального управления ГИБДД, на месте аварии за медицинской помощью никто не обращался.

В салоне автобуса было восемь пассажиров.

— По предварительной информации, виновник ДТП водитель автомобиля «Scania». Это житель Рязани 1969 года рождения. Он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом «Volgabus» под управлением водителя 1970 года рождения, — пояснили «Призыву» в пресс-службе управления ГИБДД по Владимирской области. — Автобус двигался по маршруту Муром-Владимир. Все пассажиры автобуса были пристегнуты. Механические повреждения получили только транспортные средства.

Как видно на фото, распространенном в социальных сетях, после столкновения, у пассажирского автобуса разбито лобовое стекло, частично деформирован кузов. Грузовой автомобиль вообще оказался на обочине. Судя по всему, после столкновения он выехал в кювет. За нарушение правил дорожного движения в отношении водителя грузовика составлен административный протокол. Водитель заплатит штраф 1500 рублей.

Ранее «Призыв» сообщал о страшном ДТП в Селивановском районе. У населённого пункта Николо-Ушна столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус «ПАЗ», следовавший по маршруту Владимир — Муром. Один человек погиб, 6 пострадали.

Полина Тарбеева

Фото:группы «Подслушано Автомобилистов | Владимир» в «ВКонтакте»