Грузом из фуры задавило «Ладу-Калину» под Александровом

ДТП произошло сегодня утром в Александровском районе, после поворота на Струнино. По предварительным данным пресс-службы УГИБДД по Владимирской области, 44-летний водитель из Казани выехал на грузовом «Валдае» на встречную полосу и врезался в «ГАЗон» под управлением 45-летнего жителя Тверской области. После удара у грузовика отвалилась боковая стенка кузова. Коробками засыпало «Ладу-Калину», за рулем которой была 44-летняя жительница Александрова. Машина потеряла управление и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Mazda».

В результате аварии пострадал один человек. С травмами различной степени тяжести в больницу доставлена водитель «Лады».

Четыре машины и груз парализовали движение на александровской дороге.

Движение на дороге было затруднено в течение нескольких часов. Инспекторам ДПС пришлось организовать реверсивное движение, чтобы попеременно пропускать встречные потоки.

Как «Призыв» писал ранее, на оживленном перекрестке Владимира произошла авария с участием пяти машин. Виновник также совершил опасный маневр.

Анна Тумановская

Фото и видео группы «AlexAutoLive/Александров» в «ВКонтакте»