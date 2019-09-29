Грандиозный ремонт детской поликлиники № 1 закончится в декабре

Детская поликлиника № 1 города Владимира полностью обновится. Капитальный ремонт, который сейчас ведется в главном корпусе на Студеной горе, а также в филиалах на проспекте Ленина, Нижней Дуброве, в микрорайонах Энергетик, Юрьевец и Коммунар, завершится в середине декабря. В поликлинике и во всех филиалах будут отремонтированы кровли, стены, заменены инженерные коммуникации, напольные покрытия, установлены новые двери, окна и сантехника. На прилегающих территориях появится новый асфальт, информирует департамент здравоохранения.

По нацпроекту «Здравоохранение» медучреждению выделено на ремонт более 50 млн рублей.

В филиалах поликлиники на Нижней Дуброве, в микрорайоне Юрьевец и в уже отремонтированном филиале на ул. Алябьева, 20, планируется открыть «бережливые поликлиники». По словам главврача медицинского учреждения Татьяны Максимовой, несмотря на ремонтные работы, приём врачей организован как в главном корпусе, так и во всех филиалах.

– Ремонт не снизил уровень доступности медицинской помощи. Родители пациентов и дети относятся к ситуации с пониманием и готовы терпеть временные трудности, за что мы очень им благодарны, – отметила Татьяна Максимова.

В этом году детская городская поликлиника № 1 получила средства не только на капремонт, но и на оборудование. В медицинское учреждение уже поступили эндоскопическая стойка, фиброгастроскоп, бронхоскоп, а также офтальмологическое и лабораторное оборудование.

Ранее «Призыв» сообщал, что в больнице Оргтруда пройдёт прокурорская проверка. Причиной для этого послужили жалобы местных жителей.

Ольга Ефремова

Фото департамента здравоохранения Владимирской области