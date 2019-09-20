Грандиозный «Медовуха-fest» и еще четыре события этих выходных

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"Медовуха-fest" 6+
21 сентября в 13.00 в Суздале начнется грандиозный фестиваль традиционного русского напитка. «Медовуха-fest» пройдет уже в четвертый раз. В этом году гостей ждут в «Пушкарской слободе». Главным событием, конечно, станет ярмарка, где можно будет купить самые разные виды медовухи, продукты местных производителей и сувениры. Организаторы обещают мастер-классы, конкурсы и лотереи. Развлекать гостей будут популярный фольклорный коллектив «Лапти Бэнд» и кавер-группа «Счастье». А еще поклонникам старинного напитка обещают встречу с… Михаилом Потапычем.
21 сентября, 13.00
Суздаль, ул.Ленина, 45
Вход свободный
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Всемирный день чистоты 0+
21 сентября, в субботу, Владимирская область присоединится к Всемирному дню чистоты. Экологическая акция «Сделаем!2019» будет проходить по всему региону в разных форматах. Во Владимире организаторы предлагают провести генеральную уборку в парке «Дружба» и на берегу Содышки. Сбор в 11.00. Поддержать хорошее начинание можно и самостоятельно, например, убрать мусор в своем любимом месте на природе или в городе. Представляете, в прошлом году в акции приняли участие около 2000 жителей региона. Вместе они собрали более 160 тонн мусора!
Организаторы призывают делать фото с субботника и выставлять их в соцсетях с хештегами #сделаем33, #всемирныйденьчистоты.
21 сентября, 11.00
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День леса 0+
Традиционный праздник — День леса — состоится в субботу, 21 сентября, в Судогоде. Он пройдет на стадионе «Красный химик». С 14.00 там начнут работу тематические площадки «Лесные разносолы», «Музыкальная гостиная», библио-кафе, ярмарка мастеров, казацкое раздолье, детские аттракционы и т.д. А через час начнется шествие праздничной колонны. В 16.00, начнется концерт «Осенний хоровод». В 18.30 на главной сцене праздника зрители увидят мюзикл «Русская крепость». Вечернюю программу откроет владимирская кавер-группа «Mendeleev Band». Финалом «Дня леса» станет праздничный салют в 21.00.
21 сентября, 14.00
г.Судогда, стадион «Красный химик»
Вход свободный
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В поисках арта 6+
21 сентября, в субботу, владимирские экскурсоводы предлагают окунуться в историю народного искусства или по-модному — арта. Арт-объекты планируется искать не в галереях и выставочных залах, а во дворах. Несерьезная, но очень познавательная экскурсия рассчитана на 3,5 — 4 часа. Этого времени должно хватить, чтобы оценить весь масштаб народного творчества и фантазии. Старт намечен на 15.00.
21 сентября, 15.00
Место сбора назовет экскурсовод
Вход — 120 рублей
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Киномарафон для всей семьи
Традиционно насыщенные киновыходные предлагает бесплатный кинотеатр «Милосердие и порядок» (расписание действительно оба дня):
10.30 — семейный мультфильм «Жил-был кот» (6+). История о том, как черный котенок по имени Рудольф находит верного друга и наставника.
13.30 — семейная комедия «Гибби» (6+). Фильм о девочке Кэтти, которой поручили позаботиться о маленькой обезьянке.
16.00 — приключенческий фильм «Приключения Реми» (6+). История о мальчике Реми, который путешествует по Франции в компании уличного музыканта, обезьянки и цирковой собаки.
18.30 — драма «За мечтой» (12+). Фильм рассказывает о юной певице Вайолет (Эль Фаннинг), мечтающей о славе.
21 и 22 сентября
«Милосердие и порядок», г.Владимир, ул. Добросельская, 2г
Вход свободный
Елена Пляскина
Фото: smihub.com
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