Грандиозный «Медовуха-fest» и еще четыре события этих выходных

21 сентября, в субботу, Владимирская область присоединится к Всемирному дню чистоты. Экологическая акция «Сделаем!2019» будет проходить по всему региону в разных форматах. Во Владимире организаторы предлагают провести генеральную уборку в парке «Дружба» и на берегу Содышки. Сбор в 11.00. Поддержать хорошее начинание можно и самостоятельно, например, убрать мусор в своем любимом месте на природе или в городе. Представляете, в прошлом году в акции приняли участие около 2000 жителей региона. Вместе они собрали более 160 тонн мусора!

Организаторы призывают делать фото с субботника и выставлять их в соцсетях с хештегами #сделаем33, #всемирныйденьчистоты.

21 сентября, 11.00