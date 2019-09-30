Гостям выставки недвижимости пообещали скидки на жилье

Виртуальная прогулка по новым и строящимся жилым кварталам Владимира, личные встречи с ведущими застройщиками и банкирами, актуальные ипотечные программы — все это и много другое обещают гостям выставки «Владимирская недвижимость», которая пройдет 4 и 5 октября. Мероприятие обещает быть масштабным, соберутся порядка 40 компаний — участников рынка жилья. Выставка проводится впервые после пятилетнего перерыва.

Александр Иоффе, президент НП «Владимирская палата риэлторов»:

В одном месте жители смогут увидеть всех лидеров отрасли: строителей, банки, риэлторов, страховщиков.

Даже оформить недвижимость, ипотеку, получить льготные условия. Безусловно, будут предложения с хорошими скидками.

На выставке готовятся большие дисконты по строящимся объектам, вторичному жилью, загородной недвижимости.

Застройщики приготовили 3D-макеты и фильмы о Владимире будущего.

Дата проведения выставки выбрана не случайно. По мнению риэлторов и застройщиков, сейчас самая пора для оформления сделок. Осенью потенциальные новоселы более активны, охотно берутся смотреть разные виды жилья и принимают судьбоносные решения. Застройщикам уже есть что показать — к концу года сдается большая часть жилых домов. У банков же, по словам экспертов, появилась тенденция к снижению ставок по ипотеке.

Жанна Белянкина, замдиректора Владимирского ипотечного фонда:

Практически каждый покупатель, который приходит к нам в фонд, спрашивает, когда покупать. Сегодня, завтра или послезавтра?

Когда это сделать более выгодно? На выставке мы постарались собрать профессионалов, которые дадут свои прогнозы.

Застройщики расскажут, что думают, что будет с рынком недвижимости, эксперты рынка — о ценах на недвижимость.

Также на выставке «Владимирская недвижимость» можно будет узнать полезную информацию об отделке квартиры и получить данные об опытных компаниях и предпринимателях.

Как «Призыв» сообщал ранее, один из самых крупных застройщиков Владимира — компания «Вертикаль» признана банкротом. Дома в Веризино будут достраивать другие компании. Всех дольщиков отправляют к конкурсному управляющему.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»