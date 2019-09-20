Горячая вода и тепло в сёла придут на следующей неделе

В понедельник в дома жителей села Павловское должны прийти отопление и горячая вода. Об этом «Призыву» сообщил заместитель главы Суздальского района Александр Авсеенок. Селяне живут без горячей воды уже с 12 сентября. В этот день их котельная перестала работать из-за огромных долгов ресурсоснабжающей организации МБУ «ДЕЗ». Компания не заплатила почти 40 миллионов рублей владимирскому «Газпрому». О перекрытии голубого топлива газовщики предупредил «ДЕЗ» заранее. А те в свою очередь сообщили жителям, что горячую воду они отключают из-за долгов собственников квартир. Та же история и в поселок Сокол.

— Газпром отключил две котельные в Павловском и Соколе. В посёлке Сокол 187 лицевых счетов не оплачены на 3,5 миллионов рублей. В Павловском на 73 лицевых счёта долг больше 3 миллионов рублей, — подчеркнул Александр Авсеенок.

В настоящее время ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» ожидает от руководства теплоснабжающего предприятия предложений по погашению накопленной задолженности.

— Просроченная дебиторская задолженность за поставленный газ МБУ «ДЕЗ» перед ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» по данным на 1 сентября 2019 года достигла 39,45 млн рублей. Работы по ограничению котельной МБУ «ДЕЗ» в селе Павловское Суздальского района были проведены строго в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2016 г. № 1245 «О порядке ограничения подачи (поставки) и отбора газа», которое регламентирует ограничение поставок газа теплоснабжающим предприятиям. Ограничение поставок – крайняя, но наиболее эффективная мера, которую мы вынуждены применять, когда иные способы воздействия на должников не приносят результатов, – сообщили «Призыву» в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Владимир».

На место «ДЕЗ» приходит компания «Владимиртеплогаз».

До руководства «ДЕЗ» дозвониться так и не получилось. Но в администрации Суздальского района пояснили, что проблема с горячим водоснабжением на контроле. На место «ДЕЗ» приходит компания «Владимиртеплогаз», пояснили в районной администрации.

— Дело ведь не в отключении горячей воды. Жители просто попали в переходный период. Мы на сегодняшний день находимся в стадии передачи в концессию всего теплового хозяйства Суздальского района. Топить уже будет «Владимиртеплогаз». Все котельные они уже приняли. Мы два года вели переговоры, проходили всю процедуру. Вчера было подписано соглашение с Королевым и главой района Сараевым. Сейчас оно на подписи у губернатора. Акты приёма-передачи тоже подписаны. Людей прошу немного потерпеть, — попросил Александр Авсеенок.

«Призыв» будет держать ситуацию на контроле. Ранее мы сообщали, что в Павловском люди остались без горячего и холодного водоснабжения. Люди носили воду из огородов.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

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