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Горячая вода и тепло в сёла придут на следующей неделе

Суздальский район меняет ресурсника

В понедельник в дома жителей села Павловское должны прийти отопление и горячая вода. Об этом «Призыву» сообщил заместитель главы Суздальского района Александр Авсеенок. Селяне живут без горячей воды уже с 12 сентября. В этот день их котельная перестала работать из-за огромных долгов ресурсоснабжающей организации МБУ «ДЕЗ». Компания не заплатила почти 40 миллионов рублей владимирскому «Газпрому». О перекрытии голубого топлива газовщики предупредил «ДЕЗ» заранее. А те в свою очередь сообщили жителям, что горячую воду они отключают из-за долгов собственников квартир. Та же история и в поселок Сокол.

село Павловское

— Газпром отключил две котельные в Павловском и Соколе. В посёлке Сокол 187 лицевых счетов не оплачены на 3,5 миллионов рублей. В Павловском на 73 лицевых счёта долг больше 3 миллионов рублей, — подчеркнул Александр Авсеенок.

В настоящее время ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» ожидает от руководства теплоснабжающего предприятия предложений по погашению накопленной задолженности.

Просроченная дебиторская задолженность за поставленный газ МБУ «ДЕЗ» перед ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» по данным на 1 сентября 2019 года достигла 39,45 млн рублей. Работы по ограничению котельной МБУ «ДЕЗ» в селе Павловское Суздальского района были проведены строго в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2016 г. № 1245 «О порядке ограничения подачи (поставки) и отбора газа», которое регламентирует ограничение поставок газа теплоснабжающим предприятиям. Ограничение поставок – крайняя, но наиболее эффективная мера, которую мы вынуждены применять, когда иные способы воздействия на должников не приносят результатов, – сообщили «Призыву» в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Владимир».

На место «ДЕЗ» приходит компания «Владимиртеплогаз».

До руководства «ДЕЗ» дозвониться так и не получилось. Но в администрации Суздальского района пояснили, что проблема с горячим водоснабжением на контроле. На место «ДЕЗ» приходит компания «Владимиртеплогаз», пояснили в районной администрации.

Дело ведь не в отключении горячей воды. Жители просто попали в переходный период. Мы на сегодняшний день находимся в стадии передачи в концессию всего теплового хозяйства Суздальского района. Топить уже будет «Владимиртеплогаз». Все котельные они уже приняли. Мы два года вели переговоры, проходили всю процедуру. Вчера было подписано соглашение с Королевым и главой района Сараевым. Сейчас оно на подписи у губернатора. Акты приёма-передачи тоже подписаны. Людей прошу немного потерпеть, — попросил Александр Авсеенок.

«Призыв» будет держать ситуацию на контроле. Ранее мы сообщали, что в Павловском люди остались без горячего и холодного водоснабжения. Люди носили воду из огородов.

Татьяна Данилова
Фото «Призыва»

Заглавное фото komi.ru

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