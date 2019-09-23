«Горячая линия» по вопросам отопления заработала во Владимире

Со стартом отопительного сезона во Владимире при городском управлении ЖКХ заработала «горячая линия» по вопросам качества теплоснабжения. На нее горожане могут обратиться с вопросом либо пожаловаться на качество отопления или его отсутствие. Телефоны «горячей линии»: 53-26-30, 53-42-36, 45-01-04. Звонить на них можно по будним дням в рабочее время. В нерабочее время обращаться следует по телефонам 53-11-48 или 05.

Телефоны «горячей линии»: 53-26-30, 53-42-36, 45-01-04.

Пожаловаться на перебои с отоплением жители могут и в режиме онлайн. Компания «Т Плюс» запустила ресурс teplo.energy. Замечания и предложения принимают через специальную форму обратной связи.

Тепло в многоквартирные дома областного центра начнёт поступать с сегодняшнего дня. Работы будут проводиться в течение одной рабочей недели, до 27 сентября. Узнать точный срок подачи тепла в вашем доме поможет этот график.

Ранее «Призыв» сообщал, что в ряде домов Владимира батареи потеплели с опережением графика. Среди счастливчиков — жители Загородного района областного центра.

Ольга Ефремова

Фото: img.tyt.by