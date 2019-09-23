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«Горячая линия» по вопросам отопления заработала во Владимире

Жалобы принимают по телефонам

Со стартом отопительного сезона во Владимире при городском управлении ЖКХ заработала «горячая линия» по вопросам качества теплоснабжения. На нее горожане могут обратиться с вопросом либо пожаловаться на качество отопления или его отсутствие. Телефоны «горячей линии»: 53-26-30, 53-42-36, 45-01-04. Звонить на них можно по будним дням в рабочее время. В нерабочее время обращаться следует по телефонам 53-11-48 или 05.

Телефоны «горячей линии»: 53-26-30, 53-42-36, 45-01-04.

Пожаловаться на перебои с отоплением жители могут и в режиме онлайн. Компания «Т Плюс» запустила ресурс teplo.energy. Замечания и предложения принимают через специальную форму обратной связи.

Тепло в многоквартирные дома областного центра начнёт поступать с сегодняшнего дня. Работы будут проводиться в течение одной рабочей недели, до 27 сентября. Узнать точный срок подачи тепла в вашем доме поможет этот график.

Ранее «Призыв» сообщал, что в ряде домов Владимира батареи потеплели с опережением графика. Среди счастливчиков — жители Загородного района областного центра.

Ольга Ефремова

Фото: img.tyt.by

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