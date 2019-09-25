Горсовет большинством голосов принял новый генплан Владимира

Депутаты горсовета утвердили генплан развития Владимира до 2037 года. Ставка делается на жилищное строительство. К финальному сроку в городе должны выстроить еще порядка 5 миллионов квадратных метров жилья к 9 уже имеющимся. Дорожные перспективы на бумаге выглядят впечатляющими, но по факту даже первые лица города сомневаются в их реализации.

Конечно, серьезную дискуссию вызвал вопрос озеленения города. В условиях наращивания темпов жилищного строительства, мощного распространения торговых центров и сетевых магазинов любой уцелевший зеленый уголок воспринимается уже как оазис. Общественники старались отстоять участки у администрации области и у парка «Дружба». Тщетно. Красные многоугольники на зеленой карте остались.

Застройка жилыми домами территории совхоза «Вышка» и деловыми центрами в садах у ДДюТ стала возможна.

Андрей Быков, главный архитектор Владимира:

Если на данную территорию будут наложены ограничения, то мы не сможем развивать эту территорию. Но она в генплане сохраняется. Проекта нет.

Что такое общественно-деловая зона? Это важные для города объекты. Объекты притяжения зеленой зоны. Понятно, что будут сюда приезжать. Мы увеличили зеленую зону на 3 гектара, что и заняла общественно-деловая зона.

Общественники уповают на то, что участки бывшего совхоза «Вышка» войдут в состав особо охраняемых территорий. Окончательное решение должны принять в области. Но стопорит дело опять же администрация, не давая разрешения на проведение общественных обсуждений на эту тему. По застройке же парка у ДДюТ власти прикрылись необходимостью ставить туалеты и предприятия общественного питания. Каким образом они разместятся в общественно-деловом здании, совершенно непонятно.

Как «Призыв» сообщал ранее, известные архитекторы Владимира составили открытое письмо в адрес горсовета о необходимости скорректировать генплан. Мнение профессионалов проигнорировали.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»