Город заплатит штраф за скандальную инсталляцию «Я люблю Владимир»

Мэрия областного центра заплатит полмиллиона рублей за инсталляцию «Я люблю Владимир», домики-шале, бревенчатый домик Деда Мороза и детскую площадку. Все эти конструкции были установлены в охранной зоне объектов культурного наследия памятников ЮНЕСКО. И там, по мнению представителей Министерства культуры, им не место. Зимой федеральное ведомство провело проверку, в результате который был составлен протокол об административном правонарушении. Дело дошло до суда. В результате муниципальное казенное учреждение «Благоустройство», которое является пользователем земли, оштрафовали.

Ярослав Глебовский, судья Фрунзенского районного суда:

МКУ «Благоустройство» города Владимира признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.12 КоАП РФ.

И назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Постановление может быть обжаловано во Владимирском областном суде в течение 10 суток.

Будет или нет муниципальное учреждение оспаривать решение суда — пока не известно.

Сразу после окончания процесса, представитель «Благоустройства» не был готов ответить на этот вопрос. Было заметно, что принятое решение удивило собравшихся. Тем более, что представитель Министерства культуры неожиданно предложил признать правонарушение незначительным и ограничиться устным замечанием.

Прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава преступления просил и представитель «Благоустройства». Юрист муниципального учреждения настаивал на том, что состав нарушения должен включать в себя действие (например, размещение конструкций в охранной зоне), а им вменили бездействие: не предприняли мер по недопущению нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Кроме того, инсталляция и ярмарочные композиции были размещены на городской праздник.

Денис Смирнов, представитель МКУ «Благоустройство»:

Речь шла о проведении общегородского мероприятия.

И у учреждения не было каких-либо оснований полагать, что размещение всех этих объектов является самовольным.

Несмотря на доводы муниципального учреждения, суд принял решение оштрафовать мэрию. 500 тысяч рублей — сумма, конечно, немаленькая. Но штраф точно не максимальный. Изначально речь шла о наказании в 20 миллионов рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что надпись «Я люблю Владимир» снесла поливальная машина. Сейчас инсталляция находится на складе ЦУГД и, скорее всего, восстановлению не подлежит.

Полина Тарбеева

Фото и видео «Призыва»