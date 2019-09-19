Город забирает у военкомата сборный пункт

Городская администрация требует вернуть здание, где сейчас располагается областной сборный пункт. По словам чиновников, военкомату эти помещения выделялись на время, а теперь у мэрии появились свои планы на здание. О том, что сборный пункт необходимо освободить, сообщили областному военкому Владимиру Кручинину. Теперь централизованный сбор новобранцев в армию из Владимирской области будет нарушен, уверен он. Другого здания, отвечающего требованиям у комиссариата, нет.

— Городской администрацией я уведомлен о том, что с 1 января 2020 года здание, в котором временно был размещён областной сборный пункт на Лермонтова, 38а забирают в целях его использования для муниципальных нужд. Муниципальные и государственные нужды – давайте как-то разделять. Таким образом лишившись здания областного сборного пункта Владимирская область будет вынуждена призывников отправлять с областного сборного пункта близлежащих муниципальных областей — это Ивановская или Нижегородская. Но задание мы должны же выполнить и Родину должен кто-то защищать, — возмущается Кручинин.

Военный комиссар напоминает владимирскими чиновникам, что когда-то Министерство обороны подарило городу Дом офицеров, здание передали безвозмездно. Поэтому сейчас Владимир Кручинин надеется, что с городской администрацией ему удастся найти точки соприкосновения. Иначе, набор призывников будет под угрозой срыва.

— По-хорошему, если так всё вернуть обратно. Мы им это здание на Соборной площади – они нам областной сборный пункт, — предложил Кручинин.

В мэрии с таким раскладом не согласны.

Здание на Лермонтова, 38а давалось военным всего на 1 год, а затянулось всё на три года, возмущаются чиновники. Потом в горадминистрацию начали приходить жалобы от владимирцев, живущих рядом со сборным пунктом.

— Здание на Лермонтова, 38а передавалось областному военкомату города Владимира во временное пользование, в 2016 году, когда их прежнее здание пришло в аварийное состояние. А по адресу Лермонтова, 38а раньше находился детский сад, и сейчас город это здание намерен использовать по иному назначению. Имеется техническая возможность даже переоборудовать его вновь под детский сад, — подчеркивают в пресс-службе городской администрации. – Почему? Потому что на этот сборный пункт постоянно жаловались жители близлежащих домов. Они испытывали дискомфорт, когда призывники курили, выпивали, ругались матом под их окнами.

Альтернативное здание город предлагать не намерен. В мэрии говорят, что эти проблемы должны быть адресованы Министерству обороны. Именно это ведомство обязано найти военным необходимые помещения. Что касается Дома офицеров – здесь вопрос закрыт. Назад Минобороне его никто не отдаст. И взамен городские власти ничего не должны военкому, подчеркнули в разговоре с «Призывом» представители мэрии. Куда переедет сборный пункт, станет ясно в конце года.

Ранее «Призыв» сообщал, что городская администрация не отдаст облздраву здание на Студеной горе. Причём ни в собственность, ни в аренду.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»