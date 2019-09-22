Город Владимир подарил областной администрации фонтан

Один из фонтанов города Владимира отойдёт в ведение области. Он ей ментально ближе — находится у «Белого дома». Депутаты владимирского горсовета охотно одобрили предложение мэрии сделать такой подарок. А изначально желание получить жирандоль выразила региональная администрация. Она надеется разбить за «Белым домом» сквер имени 75-летия Владимирской области – фонтан станет центральным его украшением.

Отдав фонтан, город сэкономит в следующем году около 650 тысяч рублей.

Сквера, собственно, пока нет – есть только площадка, где он появится. Зато название ему уже официально присвоено. За это проголосовала городская топонимическая комиссия. Произошло это сразу после закладки на месте будущего сквера 11-тонного памятного камня. Его привезли из села Горки Юрьев-Польского района. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

По словам заместителя главы администрации областного центра Дмитрия Норихина, город ежегодно тратил на содержание фонтана около 650 тысяч рублей (на ремонт и обслуживание всех фонтанов в городе тратят более 3,3 миллионов рублей). Местные власти сразу нашли применение сэкономленным деньгам. Их направят на ремонт других фонтанов. Эти объекты водного хозяйства постоянно нуждаются в ремонте, так как работают в летние сезоны уже несколько десятилетий.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»