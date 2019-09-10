Главный врач ГБУЗ ВО «Муромский родильный дом» привлечен к административной ответственности

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении главного врача ГБУЗ ВО «Муромский родильный дом» по признакам нарушения предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В феврале 2019 года главным врачом ГБУЗ ВО «Муромский родильный дом» была утверждена документация о проведении электронного аукциона на оказание услуг по краткосрочному повышению квалификации среднего медицинского персонала для нужд ГБУЗ ВО «Муромский родильный дом» в 2019 году с нарушениями требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок (было установлено недействующее на данный момент требование к исполнителю контракта о наличии свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения).

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал виновным главного врача ГБУЗ ВО «Муромский родильный дом» в совершении административного правонарушения и привлек его к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета.