Главный редактор газеты «Петушки сегодня» привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении главного редактора газеты «Петушки сегодня» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Нарушение выразилось в размещении в газете «Петушки сегодня», выпуск № 16 от 28 июня 2019г. стр. 8 рекламных объявлений следующего содержания:

1 «МУП «Дом Быта»..Салон красоты Орхидея..парикмахерские услуги, рисунки на волосах, турбосолярий…ремонт и пошив швейных изделий, чистка пухо-перьевых изделий, прокат спортинвентаря, чистка подушек..».

2. «МУП «Дом Быта»…ритуальные услуги..Весь спектр услуг..полная организация похорон..ритуальные принадлежности», содержащих нарушения ст. 16 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», поскольку размещение текста рекламы в периодических печатных изданиях, не специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, должно сопровождаться пометкой «реклама» или пометкой «на правах рекламы».

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признала главного редактора газеты «Петушки сегодня» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ и привлекла к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства Российской Федерации в виде штрафа в размере 4 000 рублей.