ГИБДД раскритиковала «островки безопасности»

Три новых «островка безопасности», появившихся на пешеходных переходах у школ № 19, 21, 25, установлены с нарушением госстандартов. Начальник управления ГИБДД МВД России по Владимирской области Александр Новиков раскритиковал новые средства для безопасности пешеходов. По его мнению, единственный выход из аварийной бездны — это искусственные неровности. Оказывается, мэрия была не права, когда много лет твердила горожанам, что «лежачие полицейские» нельзя устанавливать на магистральных дорогах. В ГИБДД считают, что это можно и нужно делать вместо «островков безопасности», которые зачастую просто бесполезны, а иногда даже создают аварийные ситуации.

Александр Новиков, начальник УГИБДД по Владимирской области:

По городу Владимиру мы уже давно принимаем меры для того, чтобы заставить органы местного самоуправления убрать аварийные участки у школ. Сделать искусственные неровности у школ.

Сделали у школ 19, 25 и 21 островки безопасности. Вроде внешне все хорошо и достойно. На стадии строительства мы говорили: «Вы нарушаете стандарты, вы сужаете проезжую часть, давайте сделаем по-другому».

Нас не захотели послушать. Сделали «островки безопасности», которые противоречат требованиям стандартов. По заужению, по изменению направления.

При ДТП «островок» может стать сопутствующим фактором, потому что стандарты не выдерживаются.

За «островки безопасности» ратовали местные власти. В мэрии настаивают на том, что сделали их по всем федеральным требованиям. Места выбрали те, где проводился капремонт дороги именно на федеральные деньги. На участках на Горького и Мира обновили асфальт, установили пешеходные ограждения, консоли с дорожными знаками над проезжей частью, предупреждающие водителей о пешеходах, а также нанесли долговечную разметку на полимерной основе.

— До появления «островков безопасности» пешеход должен был следить за движением транспорта на всем протяжении пешеходного перехода, а это четыре расширенные или даже шесть полос движения транспорта. Теперь же пешеход может концентрировать свое внимание сначала на потоке транспорта слева от себя и лишь после достижения «островка безопасности» — на потоке транспорта справа от себя, — уверяют в мэрии.

Во Владимирской области в этом году произошло 62 аварии с участием пешеходов. 23 из них — на «зебре».

В ГИБДД проводили детальный анализ всех аварий, которые произошли на пешеходных переходах. Увы, во многих случаях на «зебрах» есть необходимая разметка и знаки. Причины — невнимательность, неосторожность водителей и нарушение ими правил: проезд на красный и превышение скорости.

Александр Новиков, начальник управления ГИБДД по Владимирской области:

Чем этот «островок» поможет, когда ребенок переходит дорогу, а машина едет с большой скоростью? Отпрыгнет на эту площадку? А если не успеет.

Тут вопрос снижения скорости. Нормальный водитель стал видеть больше информации о переходе. Но нормальный водитель и так нормально должен на знаки реагировать. Но где они сегодня?

Я ужасаюсь, какие сейчас водители. В порядке вещей не включать поворотники, проехать на красный сигнал светофора.

А когда останавливают, спрашивают — говорят: ну, никому же помехи не создал. Внутренняя анархия у водителей появилась. Возвращаясь к искусственным неровностям.

Будем предельно жестко требовать и убеждать. И принимать меры в пределах наших полномочий.

Госавтоинспекция проверила переходы у школ и сделала неутешительные выводы. Путь к 47 образовательным учреждениям на территории области предельно опасен. А ведь схемы безопасной дороги к школе уже должны быть разработаны и реализованы. Причем во Владимире вопиющие нарушения обнаружены у 11 образовательных учреждений. Некоторые договоренности по поводу установки «лежачих полицейских» между ГИБДД и администрацией города уже есть. В следующем году при капремонте 8 магистральных дорог будут установлены искусственные неровности. Как «Призыв» сообщал ранее, владимирская мэрия уже начала составлять план по ремонту дорог на 2020 год. В него вошли центральные дороги, до которых асфальтоукладчик не добрался в этом году.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»