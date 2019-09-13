ГИБДД раскритиковала «островки безопасности»

Три новых «островка безопасности», появившихся на пешеходных переходах у школ № 19, 21, 25, установлены с нарушением госстандартов. Начальник управления ГИБДД МВД России по Владимирской области Александр Новиков раскритиковал новые средства для безопасности пешеходов. По его мнению, единственный выход из аварийной бездны — это искусственные неровности. Оказывается, мэрия была не права, когда много лет твердила горожанам, что «лежачие полицейские» нельзя устанавливать на магистральных дорогах. В ГИБДД считают, что это можно и нужно делать вместо «островков безопасности», которые зачастую просто бесполезны, а иногда даже создают аварийные ситуации.
Александр Новиков, начальник УГИБДД по Владимирской области:
- По городу Владимиру мы уже давно принимаем меры для того, чтобы заставить органы местного самоуправления убрать аварийные участки у школ. Сделать искусственные неровности у школ.
- Сделали у школ 19, 25 и 21 островки безопасности. Вроде внешне все хорошо и достойно. На стадии строительства мы говорили: «Вы нарушаете стандарты, вы сужаете проезжую часть, давайте сделаем по-другому».
- Нас не захотели послушать. Сделали «островки безопасности», которые противоречат требованиям стандартов. По заужению, по изменению направления.
- При ДТП «островок» может стать сопутствующим фактором, потому что стандарты не выдерживаются.
За «островки безопасности» ратовали местные власти. В мэрии настаивают на том, что сделали их по всем федеральным требованиям. Места выбрали те, где проводился капремонт дороги именно на федеральные деньги. На участках на Горького и Мира обновили асфальт, установили пешеходные ограждения, консоли с дорожными знаками над проезжей частью, предупреждающие водителей о пешеходах, а также нанесли долговечную разметку на полимерной основе.
— До появления «островков безопасности» пешеход должен был следить за движением транспорта на всем протяжении пешеходного перехода, а это четыре расширенные или даже шесть полос движения транспорта. Теперь же пешеход может концентрировать свое внимание сначала на потоке транспорта слева от себя и лишь после достижения «островка безопасности» — на потоке транспорта справа от себя, — уверяют в мэрии.
Во Владимирской области в этом году произошло 62 аварии с участием пешеходов. 23 из них — на «зебре».
В ГИБДД проводили детальный анализ всех аварий, которые произошли на пешеходных переходах. Увы, во многих случаях на «зебрах» есть необходимая разметка и знаки. Причины — невнимательность, неосторожность водителей и нарушение ими правил: проезд на красный и превышение скорости.
Александр Новиков, начальник управления ГИБДД по Владимирской области:
- Чем этот «островок» поможет, когда ребенок переходит дорогу, а машина едет с большой скоростью? Отпрыгнет на эту площадку? А если не успеет.
- Тут вопрос снижения скорости. Нормальный водитель стал видеть больше информации о переходе. Но нормальный водитель и так нормально должен на знаки реагировать. Но где они сегодня?
- Я ужасаюсь, какие сейчас водители. В порядке вещей не включать поворотники, проехать на красный сигнал светофора.
- А когда останавливают, спрашивают — говорят: ну, никому же помехи не создал. Внутренняя анархия у водителей появилась. Возвращаясь к искусственным неровностям.
- Будем предельно жестко требовать и убеждать. И принимать меры в пределах наших полномочий.
Госавтоинспекция проверила переходы у школ и сделала неутешительные выводы. Путь к 47 образовательным учреждениям на территории области предельно опасен. А ведь схемы безопасной дороги к школе уже должны быть разработаны и реализованы. Причем во Владимире вопиющие нарушения обнаружены у 11 образовательных учреждений. Некоторые договоренности по поводу установки «лежачих полицейских» между ГИБДД и администрацией города уже есть. В следующем году при капремонте 8 магистральных дорог будут установлены искусственные неровности. Как «Призыв» сообщал ранее, владимирская мэрия уже начала составлять план по ремонту дорог на 2020 год. В него вошли центральные дороги, до которых асфальтоукладчик не добрался в этом году.
Анна Тумановская
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