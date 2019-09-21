ГИБДД и общественники хотят скорректировать план ремонта дорог

Госавтоинспекция намерена внести изменения в список ремонта дорог во Владимире на 2020 год. Пока там числится всего 8 участков центральных магистралей, хотя сумма предусмотрена значительная – свыше 200 миллионов рублей. Причем, пока обсуждается только замена старого асфальтового покрытия. В этом году в ходе капремонта ставили еще дополнительные знаки, ограждения, островки безопасности. В мэрии рассчитывают сделать то же и в следующем году. Но в ГИБДД такие меры не приветствуют.

Евгений Монахов, инспектор УГИБДД МВД России по Владимирской области

Улица Усти-на-Лабе — обустройство участка в районе пересечения с улицей Каманина перед переходом искусственными неровностями.

Улица Луначарского — обустройство участка в районе пересечения с Полины Осипенко перед переходом искусственными дорожными неровностями.

На улице Мира на трех участках перед переходами. Вот наши предложения. Список сейчас формируется.

Надеемся, наши пожелания будут учтены.

Общественники тоже подключились к работе.

Их возмутило, что не проводится никаких публичных обсуждений. Жители тоже хотели бы высказать свое мнение, составить свою очередь ремонта дорог. Прежде мэрия поступала более открыто, предлагая горожанам голосовать на сайте за те или иные значимые объекты городской среды. К примеру, та же улица Разина разрушена куда серьезнее, нежели Судогодское шоссе или Луначарского. Тем не менее, выбор пал на них.

Сергей Федяев, руководитель Владимирского отделения общественной организации потребителей «Народный контроль»:

Провал люков, дорожного полотна. Некоторые люки торчат, выше дорожного полотна.

Естественно, это все нарушение ГОСТа по содержанию и эксплуатации дорог.

Восемь объектов включены в план 2020 года. Среди них, к сожалению, улицы Разина нет. А вот улицы Мира и Луначарского есть.

Сегодня трафик по Луначарского гораздо меньше, чем здесь.

Не исключено, что чем больше горожане будут писать обращения в мэрию, тем выше шансы дополнения списка ремонта дорог. Тем более, что время еще есть. Список будет утвержден не раньше следующей весны.

Как «Призыв» сообщал ранее, общественники провели рейд по отремонтированным в этом году дорогам. Нашлись недостатки.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»