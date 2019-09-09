ГИБДД дала оценку действиям сбившего подростков водителя

Начальник регионального управления ГИБДД Александр Новиков жестко осудил действия водителя, сбившего двоих подростков на пешеходном переходе в посёлке Мелехово Ковровского района. По его словам, за 5 лет вождения 22-летний парень вполне мог бы научиться ездить по правилам. Водителю дважды проводили тесты на алкоголь и наркотики. Оба отрицательны. Причем, первый тест сделали сразу на месте аварии. Этого потребовали жители Мелехово, которые пришли на место ДТП. Никаких сомнений в том, что водитель «BMW» умышленно нарушил сразу несколько правил (обгон по встречной полосе, превышение скорости и отказ в предоставлении преимущества движения пешеходам), нет.

Александр Новиков, начальник УГИБДД МВД по Владимирской области

Я не побоюсь сказать. Для меня он преступник. Суда не было, но это мое личное убеждение.

Был на месте, видел всю ситуацию. Для меня не возникло никакой мысли, что он может что-то в оправдание сказать, какие-то форсмажорные обстоятельства.

Однозначно он преступник, негодяй. У него с этом году 15 нарушений и 11 из них за превышение скорости. Все с приборов фото и видеофиксации. У него была первоначальная версия, что они шли не по переходу.

Стечение обстоятельств, что на дома у перехода стоит видеокамера. По аидео понятно, что скорость была не менее 100 километров.

Слухи, что виновник покончил жизнь самоубийством, не подтвердились. Как пояснил Александр Новиков, после ДТП водитель не появлялся ни дома, ни на улице. Все это время он находился под стражей. Были опасения, что свершится самосуд, поэтому парня с самого начала охраняла полиция. Информация, что в салоне был кто-то еще, тоже оказалась слухом: на момент аварии молодой человек был один в иномарке.

Виновник ДТП жив и сотрудничает со следствием.

Сначала водитель пытался убедить всех, что дети бежали через дорогу в неположенном месте. Но сейчас, после общественного резонанса и опубликованного видео, он во всем сознался и сотрудничает со следствием. Проводятся оперативные мероприятия и следственные эксперименты на месте ДТП.

Александр Новиков подчеркнул, что подростки-пешеходы поступили абсолютно правильно. Они дошли до перехода, убедились, что их пропускают, пошли вместе, а не по одиночке. Избежать трагедии можно было, если бы на переходе установили искусственные неровности. Только они смогли бы сдержать такого злостного нарушителя правил.

Как «Призыв» сообщал ранее, авария случилась в первые дни учебы. На «зебре» находилось пятеро школьников. Иномарка насмерть сбила двоих.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»