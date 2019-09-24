Финансирование автобана Москва-Казань могут сократить вдвое

Финансирование строительства платного автобана Москва-Казань хотят сократить вдвое: с 539 млрд рублей до 250 млрд рублей. При этом и сама трасса должна стать короче. До конца 2024 года вместо 729 км может быть построено лишь 230 км. На первом этапе планируется построить два участка новой дороги — из Москвы во Владимир и из Канаша в Казань. Участок между этими двумя трассами будет достраиваться позднее, рассказал «Ведомостям» представитель Минтранса. Между тем окончательное решение о концепции платной трассы примет глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Сейчас Минтранс совместно с Минфином и Минэкономразвития прорабатывают по поручению премьер-министра все варианты. Помимо строительства новой дороги также изучался вариант реконструкции трассы М-7 «Волга».

Окончательное решение по автобану примет премьер-министр.

Минтранс хотел полностью построить трассу Москва-Казань, Минфин — обойтись реконструкцией дороги М-7 «Волга», а министр экономического развития Максим Орешкин предлагал компромиссный вариант — построить трассу до Владимира и обходы четырех городов (Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар), точечно расширить М-7 до трех полос, а трассу до Екатеринбурга (около 1,5 тыс. километров) строить в 2024 — 2030 годах.

Ранее «Призыв» сообщал, что Минфин одобрил строительство двух участков дороги Москва-Казань, один из которых проходит через Владимирскую область. Он поможет добираться автомобилистам из столицы во Владимир за 2 часа.

Ольга Ефремова

Фото: torg94.ru