Фестиваль «U-235» в Доброграде собрал сотни любителей авторской песни

Сотни поклонников живой музыки в минувшие выходные собрались в Доброграде. Город впервые принял международный объединенный отраслевой фестиваль авторской песни и поэзии «U-235». Мероприятие при поддержке госкорпорации по атомной энергии «Росатом» проводится уже шестой год подряд. Помимо концертов в течение трех дней c 13 по 15 сентября участников и гостей ждали конкурсная программа, мастер-классы мэтров, кинофестиваль, выставки, круглые столы и даже научная конференция. Как отметил легендарный бард Александр Городницкий, один из организаторов «U-235», это первый и единственный фестиваль авторской песни такого формата.

— Мирный атом соединяется с авторской песней на чистом месте — это очень символично. На чистой земле легче начинать новое доброе дело. Наша первая задача — организовать большой песенный праздник, — заявил на пресс-конференции перед открытием фестиваля Александр Городницкий.

— Город Доброград задумывался как новый проект жизни в России. Обычные города не могут меняться с такой же скоростью, с какой меняется жизнь. А город Доброград — это как раз про это. Когда мы этот проект создавали, мы рассматривали все аспекты жизни: здравоохранение, образование и, конечно, культуру. В основу мы поставили классическую музыку и авторскую песню. С авторской песни мы и начали три года назад, — рассказал основатель Askona Life Group Владимир Седов. — Мы хотим, чтобы жанр развивался, поэтому вместе с «Росатомом» мы приняли решение о проведении этого фестиваля в Доброграде.

Именно переезд «U-235» на новое место ознаменовал долгожданный переход на современный мультиформат.

Доброград, уникальный инновационный город в Ковровском районе, стал идеальным местом для развивающегося фестиваля. Здесь с успехом проходят гастроли Большого театра, ледовое шоу чемпионов по фигурному катанию и многочисленные фестивали, например, «Усадьба Jazz». На этот раз на знаменитую сцену летнего театра на берегу лесного озера вышли ведущие российские авторы и исполнители: Александр Городницкий, Вадим Егоров, Галина Хомчик, Вадим и Валерий Мищуки, Григорий Гладков, Татьяна Визбор, Александр Мирзаян и многие другие.

Помимо звезд авторской песни громко заявили о себе и конкурсанты. Талантливые молодые исполнители съехались из 29 российских городов атомной отрасли. К ним присоединились представители четырех стран: Азербайджана, Белоруссии, Украины и США. К слову, именно американец Джош Ланца стал одним из любимцев публики. «Скалолазка» Владимира Высоцкого в его исполнении вызвала шквал аплодисментов.

Три дня в Доброграде, как и заявлял перед открытием Александр Городницкий, превратились в большой праздник авторской песни. Так ярко и плодотворно началось сотрудничество с госкорпорацией «Росатом». Партнеры подписали два соглашения: о реализации развитии цифровой медицины в клинических центрах Askonamed и сотрудничестве в сфере разработки и внедрения систем «умного города» в Доброграде.

Оба соглашения станут примером эффективности государственно-частного партнерства. Для реализации проектов будут привлечены частные инвестиции. Первые результаты планируется представить уже в третьем квартале 2020 года. И, конечно, партнеры планируют новый, VII фестиваль авторской песни и поэзии «U-235».

Елена Пляскина

Фото предоставлены пресс-службой Доброграда

Видео студии «Новый день«

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