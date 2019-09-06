Фестиваль ретро-авто и еще девять способов развлечься в выходные

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Кинотеатр «Милосердие и порядок»
В эти выходные бесплатный кинотеатр «Милосердие и порядок» предлагает своим гостям полнометражный мультфильм, два фильма для детей и биографическую драму для взрослых. Веселую анимационную картину «Эжик Бобби: колючие приключения» (Китай, 2016, 6+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.
О дружбе девочки и лисенка расскажет в 13.30 семейная комедия «Тот самый Макс» (США, 2018, 6+). Трогательная история, посвященная охране животного мира, «Миа и белый лев» (Франция, Германия, ЮАР, 2018, 6+) начнется в 16.00. Жизни великого художника посвящена драма «Микеланджело. Бесконечность» (Италия, Ватикан, 2018, 12+), которую зрители увидят в 18.30.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
7 и 8 сентября в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
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Фестиваль «Ретро-гараж» 6+
Выставка раритетных автомобилей, мотоциклов и велосипедов в эко-отеле «Велес» уже стала традицией. Вы сможете продемонстрировать свои уникальные экспонаты, а также посмотреть, что представляют другие участники фестиваля. Создадим вместе атмосферу и антураж ушедшей эпохи старинными предметами и стилизованными костюмами! Победителей ждет много замечательных подарков!
Эко-отель «Велес»: Камешковский район, д. Дворики, 16
7 сентября в 12.00
Вход свободный
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Праздник-ярмарка «Бабье лето в деревне Дуралеевка» 0+
Сегодня традиция праздновать бабье лето сохранилась не везде, но никто нам не мешает ее возродить! Главным событием ярмарки «Бабье лето в деревне Дуралеевка» станут необычные урожайные забавы: «Весёлый капустник», «Тыквенные поединки», «Овощной портрет» и конкурс для девочек «Косички-сестрички».
За творческое настроение в этот день отвечают прекрасные мастерицы. Гостей ожидает «Осенний мастер-класс», «Урок живописи на свежем воздухе» и конкурс флористов-любителей «Осенний букет».
На главной сцене выступят музыканты, под заводные русские народные песни гости смогут поводить хороводы, принять участие в танцевальных знакомствах, объединяющих играх и молодецких забавах. Также гостей праздника ожидает выставка-продажа от мастеров и ремесленников Владимирской области.
Парк «Загородный»: Судогодское шоссе, 4
7 сентября 12.00
Вход свободный
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Фестиваль уличного кино 16+
В Доброграде состоится единственный в этом году конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино. Жители и гости города смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров. Мероприятие пройдет под открытым небом. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и определят народного фаворита.
Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды большого кино. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется короткометражка звезды кино Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.
Ковровский район, Доброград, Парк семейного отдыха
7 сентября в 20.00
Вход свободный
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Гранд-марафон авторской песни «Мы бродячие артисты…» 12+
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Два Семена в библиотеке 16+
Открытая для всех желающих репетиция двух одиноких странствующих киников (течение в философии), двух Семёнов: Семёна Здесь и Полины Исландии — предоставит уникальную возможность прикоснуться к вечным поискам смыслов, звуков и снов.
— Мы не знаем точно, что это будет и как, — заявляют организаторы этого проекта. — Мы только чувствуем некую энергию, и всё ещё помним некоторые слова, и нам кажется, что стоит поделиться накопленным, что всё это не только может, но скорее должно быть выражено в форме какого-то ритуала являющегося, в сущности, причиной и смыслом самого себя… В этом тихом уютном месте мы постараемся проверить истинность наших предположений, видений, ощущений, наших тревог и страхов, наших чаяний, надежд и предчувствий. Однако и наверняка, мы можем обещать вам стихи, поэзию, камлание и чего-то ещё.
Областная библиотека для детей и молодёжи: пр-кт Строителей, 23
7 сентября в 18.00
Вход свободный
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Творческие выходные на Пушкинском бульваре 6+
Летний проект встречает осень! Творческие выходные на Пушкинском бульваре продолжаются. Множество интересных авторских фигурок из стекла представит Наталья Бирюкова, художник из знаменитой стекольной столицы нашей области — города Гусь-Хрустальный. А сказочные и веселые образы текстильных кукол Разимы Бегжановой не оставят равнодушными никого! Также можно будет ознакомиться с лоскутными куклами, выполненными на основе старинных и исторических образцов — так делали наши предки, так продолжают делать и современные мастера.
Маленьких гостей ждет возможность при хорошей погоде поиграть в мини-гольф, взять напрокат гироскутеры, самокаты и электромобили. А с 12.00 все желающие смогут на аллеях бульвара поиграть в шахматы.
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Фестиваль «О чем базар?» 12+
В воскресенье на летней веранде рестобара «Пятница» соберутся все, для кого хороший день — это время, проведенное с удовольствием в компании интересных персон, в центре событий, на одном дыхании, с самыми позитивными и активными людьми. Именно в таком формате пройдет фестиваль «О чем базар?».
Что это такое? Первое в городе и почти летнее шоу, которое объединит в едином пространстве гастрономическую культуру, моду, красоту, спорт, искусство и развлечения! Все пройдет в легком street-формате барахолки, пикника и общения. Но обязательно на высоком уровне.
Гости смогут отведать шедевры от поваров самых знаковых ресторанов города, сжечь калории или нагулять аппетит, приняв участие в различных активностях, поучаствовать в творческих и профессиональных мастер-классах, расслабиться в чилл-аут зоне и сделать крутые фото, а также выиграть сертификаты и призы от многих компаний. Кстати, для маленьких гостей предусмотрена особая программа.
Рестобар «Пятница»: ул. Б. Московская, 33/35
8 сентября с 13.00 до 21.00
Вход свободный
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Концерт-приветствие «Владимирских рожечников» 6+
Во Владимирской области с 8 по 13 сентября пройдет Международный фестиваль «Золотое кольцо» в целях сохранения и развития самобытной музыкально-песенной, танцевальной, празднично-обрядовой и семейно-бытовой культур разных стран. В нынешнем году своим творчеством нас порадуют яркие представители Мексики, Италии, Таиланда, Сербии, Кореи и Греции — всего более 160 участников. Россию на фестивале будут представлять наши земляки – ансамбль «Владимирские рожечники», которые дадут в воскресенье концерт-приветствие для всех гостей и участников фестиваля.
Всего пройдет более 10 концертов во Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном, Гороховце, Кольчугино, Юрьеве-Польском и в Суздальском районе. Пройдут вечера дружбы, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, гала-концерт участников фестиваля и многое другое.
Областной колледж культуры и искусства: ул. Василисина. 22-б
8 сентября в 19.00
Вход свободный
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Сольный концерт Ольги Арефьевой 16+
Потрясающая, многоликая, предельно женственная и невероятно мужественная Ольга Арефьева прославилась как автор песен с удивительно красивыми и запоминающимися мелодиями. Она окончила Гнесинский институт, создала группу «Ковчег», выпустила более двадцати альбомов, получила литературную премию за стихи, написала четыре книги, ставит спектакли, ведет тренинг по движению и перфомансу, снимает клипы, занимается жонглированием и продолжает непрерывно развиваться, реализовывая всё новые проекты.
Ольга Арефьева играет, точно живет, и живет, словно играет. А страна повторяет за ней — «А ты играй, а ты играй-играй, может быть, увидишь дорогу в рай!»
Бар «Другой»: ул. Московская, 14а
8 сентября в 20.00
Цена билета – 800-1000 руб.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: gorodkovrov.ru
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