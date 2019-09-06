Фестиваль ретро-авто и еще девять способов развлечься в выходные

В эти выходные бесплатный кинотеатр «Милосердие и порядок» предлагает своим гостям полнометражный мультфильм, два фильма для детей и биографическую драму для взрослых. Веселую анимационную картину «Эжик Бобби: колючие приключения» (Китай, 2016, 6+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.

О дружбе девочки и лисенка расскажет в 13.30 семейная комедия «Тот самый Макс» (США, 2018, 6+). Трогательная история, посвященная охране животного мира, «Миа и белый лев» (Франция, Германия, ЮАР, 2018, 6+) начнется в 16.00. Жизни великого художника посвящена драма «Микеланджело. Бесконечность» (Италия, Ватикан, 2018, 12+), которую зрители увидят в 18.30.

Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

7 и 8 сентября в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30

Вход свободный