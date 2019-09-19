Федеральную трассу в Петушинском районе перекроют на 40 минут

Грядущей ночью на 113 километре трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе временно приостановят движение транспорта. Проехать нельзя будет с 1.00 до 1.40. Это связано с работами по демонтажу пролетного строения временного надземного пешеходного перехода, сообщает ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

Дорожники демонтируют надземный переход

С 0:00 до 2:30 движение по участку временно ограничат: проезжая часть будет сужена до двух полос. Максимальная скорость – 60 км/ч. Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании поездок, а также соблюдать схему движения на участке.

Ранее «Призыв» сообщал, что три километра трассы М-7 «Волга» в Покрове покроют новым дорожным полотном. Работы уже начались, завершат их к концу ноября.

Ольга Ефремова

Фото: uprdormnn.rosavtodor.ru