Есть надежда укрепить аварийный мост федеральными деньгами

Аварийный мост над Горьковской железной дорогой в Камешково, который не могут отремонтировать уже много лет, возможно, попадёт в федеральную программу строительства, реконструкции и капремонта дорог Минтранса РФ. Но для этого надо сделать хотя бы первый шаг — подготовить проектную документацию. Это должны сделать районные власти, сообщили «Призыву»

в департаменте транспортного и дорожного хозяйства администрации области.

Путепровод в Камешково, возведённый более 60 лет назад, должны были капитально отремонтировать ещё в 2017-ом, причём по решению суда (иск подавала прокуратура). Трижды проводились торги, и в конце концов определился подрядчик — московская компания, но работы сорвались из-за погодных условий. На заседании комиссии администрации Камешковского района по предупреждению и ликвидации ЧС тогда приняли решение провести ремонт в апреле-мае 2018 года.

Изначально стоимость работ по ремонту моста оценили в 4 миллиона рублей.

Но ни в следующем, ни в нынешнем году погода обновлению камешковского путепровода, видимо, не способствовала. Между тем по мосту постоянно курсирует транспорт, в том число спецтехника. Путепровод рассыпается, куски конструкции порой падают прямо на железную дорогу. Становится очевидно, что без федеральных вложений этот объект не потянуть. Но за эти деньги нужно побороться.

«Для включения в данную программу объекта «Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 0+980 автомобильной дороги ул. Коруновой -1 в г.Камешково (автодорожный путепровод на ж/д путями участка Москва-Котельнич 235 км ПК7» администрации Камешковского района необходимо разработать проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы» — звучит в ответе департамента транспорта и дорожного хозяйства «Призыву». Документ подписан директором департамента Алексеем Косиловым.

План работ федеральной программы будет рассчитан до 2035 года.

— Если местные власти предоставят департаменту дорожного хозяйства готовый пакет документов по мосту, включая проектную документацию, мы постараемся сделать всё, чтобы этот объект был включён в федеральную программу, — сообщили в областной структуре. — Субсидии позволят провести на путепроводе не очередной заплаточный ремонт, а укрепить всю конструкцию моста.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»