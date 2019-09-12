Эксперты оценили ущерб театру кукол после ДТП

Стали известны результаты экспертизы по расчету ущерба, нанесенного автомобилем «Subaru» фасаду областного театра кукол. Восстановление кирпичной кладки и штукатурки оценили в 88 тысяч рублей. По словам директора театра кукол Ирины Поповой, с подрядной организацией уже заключен договор на ремонт фасада.

Сдерживает работы только отсутствие официального разрешения от Госинспекции по охране объектов культурного наследия.

— За последнее время нам дважды сносили ограждение у входа в театр кукол. Нас это очень встревожило. Ограждение на балансе администрации города. Мы направили туда обращение с просьбой сделать забор из более прочного материала. Наши зрители — это дети. Это очень важно, — считает директор областного театра кукол Ирина Попова.

Как «Призыв» сообщал ранее, вечером 14 августа девушка на «Subaru» не справилась с управлением и врезалась в фасад театра кукол, протаранив пешеходные заборчики. Вину свою она признала и с самого начала была готова выплатить компенсацию. Но сейчас бремя расходов вызвалась нести страховая компания. Она перечислит средства сразу же после завершения ремонта. Восстановительные работы займут около месяца.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»