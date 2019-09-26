Эксперты назвали самую дефицитную профессию во Владимире

Врач — самая дефицитная профессия на рынке труда во Владимире. Такие данные приводит служба исследований HeadHunter, проанализировав вакансии и резюме, размещенные за последнее время. Оказалось, что на десять предложений от работодателей приходится только четыре кандидата. Второе и третье места в рейтинге дефицитности заняли профессии сварщика и слесаря.

Похожая картина наблюдается не только во Владимирской области. Так, нехватка врачей отмечена в 64 регионах России из 75, в которых проводилось исследование.

На десять вакансий врачей приходится в среднем четыре соискателя.

На днях администрация Владимирской области отрапортовала, что проблема нехватки медицинского персонала в регионе решается. Помочь призван проект «Возвращение в профессию: медицинский работник». Благодаря его реализации власти надеются до конца года вернуть в больницы области около 60 специалистов.

Департамент по труду и занятости населения Владимирской области уже заключил договоры с Владимирским, Муромским, Александровским и Ковровским медколледжами о восстановлении квалификации жителей региона, имеющих среднее профессиональное медицинское образование и длительный перерыв в работе.

Ранее «Призыв» сообщал, что токари-универсалы попали в список самых высокооплачиваемых профессий.

Ольга Ефремова

Фото: ugra-news.ru