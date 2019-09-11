Двухлетний ребенок выпал из окна

Маленький мальчик чуть не погиб, выпав из окна второго этажа. Произошло это накануне в Юрьевце. Пострадавшего ребенка в возрасте 2,5 лет с травмами головы доставили в ОДКБ. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей. Установлено, что ребенок остался без присмотра в комнате с открытым окном. Пока мама вышла на общую кухню общежития, он забрался на диван возле окна, затем на подоконник и облокотился на москитную сетку.

— Мама малыша нередко употребляет спиртное и 10 сентября, по предварительным данным, находилась в состоянии опьянения, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Малыш облокотился на москитную сетку и выпал из окна.

По словам соседей женщины, они неоднократно забирали мальчика с опасного места – с общего балкона общежития, куда ребенок выбегал один. К ситуации подключились сотрудники органов системы профилактики. После выздоровления малыша будет решен вопрос о его дальнейшем безопасном проживании.

Родителей в очередной раз настоятельно призывают внимательно следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра. С начала года уже зафиксировано 10 случаев травмирования детей при выпадении из окна. 9 получили травмы различной степени тяжести, 4-летнего мальчика из Струнино спасти не удалось.

Как обезопасить детей от выпадения из окна, читайте в материале «Призыва».

Ольга Ефремова

Фото: sm-news.ru