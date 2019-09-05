Двухдневный траур по погибшим подросткам объявлен в Мелехово

Двухдневный траур по погибшим в ДТП подросткам объявлен в поселке Мелехово Ковровского района. В школе, где учились дети, отменены занятия. С утра учащиеся почтили память ребят минутой молчания. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампредседателя районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Антона Судьина.

— Организовано место, куда дети несут цветы, игрушки, свечи. Принято решение завтра все занятия отменить, поскольку весь педколлектив пойдет прощаться с погибшими детьми, — сказал собеседник агентства.

С детьми, которые находились с погибшими в момент ДТП, работают психологи.

Сообщается также, что семьям погибших подростков администрация Ковровского района окажет материальную помощь. Помогут власти и в организации похорон.

Страшное ДТП произошло вчера около 19.50. 22-летний житель Коврова, управляя автомобилем «BMW», на большой скорости сбил на «зебре» двух пешеходов – 13-летних мальчика и девочку. Получив тяжелейшие травмы, один из подростков скончался на месте происшествия, второй — в машине скорой помощи.

Ранее «Призыв» писал, что водитель «BMW», по предварительным данным, был трезв.

Ольга Ефремова

Фото: dumskaya.net