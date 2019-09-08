Двое погибли и двое ранены в ДТП у поворота на Вольгинский

Смертельная авария произошла три часа назад на федеральной трассе в районе поворота на поселок Вольгинский. Как стало известно «Призыву», водитель «Daewoo Matiz», двигаясь со стороны Москвы, решил совершить опасный маневр, попытавшись развернуться через две сплошные. Но не рассчитал расстояние до встречного транспорта. В бок ему врезался «Peugeot».

Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает о двух погибших. Водитель и пассажир «Daewoo Matiz» скончались на месте аварии.

Травмированы водитель и 13-летняя пассажирка другой легковушки.

Оба пострадавших госпитализированы. Есть информация, что несовершеннолетняя не была пристегнута ремнем безопасности.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Федеральные дорожники помогают организовать движение транспорта и расчистить проезжую часть.

Ранее «Призыв» писал о двух ДТП, которые случились на одном и том же участке федеральной трассы. В связи с ремонтом там сужена проезжая часть.

Анна Тумановская



Фото «Подслушано Автомобилистов Владимир»