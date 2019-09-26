Движение на трассе М-7 остановят на 40 минут

Грядущей ночью на 162-м километре трассы М-7 «Волга» в Собинском районе (район завода «Волгабас») временно приостановят движение транспорта. Проехать на этом участке нельзя будет с 0.00 до 0.40. Это связано с работами по установке пролетного строения надземного пешеходного перехода, сообщает ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

С 23.00 сегодняшнего дня до 02.10 27 сентября движение по участку временно ограничат: проезжая часть в сторону Владимира будет сужена до одной полосы. Максимальная скорость – 60 км/ч.

Дорожники будут монтировать надземный переход.

Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании поездок, а также соблюдать схему движения на участке. Проехать можно будет по региональным дорогам. Например, от поворота на Ставрово через Бабаево с выездом на Лакинск.

Ранее «Призыв» сообщал, что федеральные дорожники открыли для пешеходов перекресток на М-7 «Волга» в районе поворота на Ставрово. По просьбам жителей трех деревень, которые после установки барьеров оказались отрезанными от Владимира, вернули «зебру».

Ольга Ефремова

Фото: uprdormnn.rosavtodor.ru