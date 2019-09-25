Две фуры вспыхнули на федеральной трассе

Сегодня утром на федеральной трассе М-7 «Волга» было в буквальном смысле жарко. После столкновения вспыхнули две фуры. Инцидент произошел в Петушинском районе около 6.15 утра. Черный дым от пламени заволок всю дорогу и был виден издалека. Кадры ДТП появились в социальных сетях.

По предварительной информации, полученной от пресс-службы управления МВД по Владимирской области, аварию спровоцировал водитель «МАЗа». Житель Москвы 1952 года рождения въехал в припаркованный на обочине «Mercedes-Benz». Большегруз притормозил на краю проезжей части и выставил знак аварийной остановки. Водителю «МАЗа» была оказана помощь на месте. От госпитализации он отказался.

— По предварительной информации, водитель «МАЗа» с полуприцепом двигался в сторону города Владимира и допустил наезд на стоящий по правой обочине в попутном направлении «Mercedes-Benz«, — пояснили «Призыву» в пресс-службе регионального управления МВД. — «МАЗ» получил механические повреждения, выгорела кабина водителя, а у «Mercedes-Benz» частично выгорел полуприцеп.

Сейчас главный вопрос — почему водитель «МАЗа» не заметил большегруз на обочине?

Учитывая раннее время ДТП, можно предположить, что человек за рулем автомобиля мог уснуть. Однако это только одна из версий. Точку в деле должны поставить правоохранительные органы. По факту аварии начато административное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Призыв» сообщал, что серьезная авария произошла на трассе из Владимира в Суздаль. Легковой автомобиль «Ford Focus» угодил под фуру. Иномарка сильно помята, большегруз после столкновения вылетел в кювет.

Полина Тарбеева

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