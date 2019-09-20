Две фуры столкнулись перед Болдино

Два грузовика разбились на федеральной трассе в Петушинском районе, не доезжая до Болдино. Управление ГИБДД по Владимирской области обстоятельства ДТП пока не сообщает. От очевидцев аварии известно, что одна фура въехала в другую в попутном направлении. Возможно, водитель заснул за рулем. Машины протаранили боковой отбойник. У второй машины на проезжую часть высыпался груз.

В результате аварии, по предварительным данным, никто не пострадал.

В Упрдоре сообщили, что затруднений движения транспорта на федеральной дороге нет. Машины столкнулись на обочине.

Как сообщал «Призыв» ранее, этот участок дороги в последнее время стал предельно аварийным. Несколько легковушек угодили в ДТП на ремонтируемом отрезке трассы.

Анна Тумановская

Фото «Подслушано Автомобилистов Владимир»