ДТП по дороге в Суздаль: «Ford» столкнулся с фурой

Серьезная авария произошла сегодня утром на трассе из Владимира в Суздаль. Легковой автомобиль «Ford Focus» угодил под фуру. Иномарка сильно помята, большегруз после столкновения вылетел в кювет. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель машины «Ford Focus» решил развернуться, но не убедился в безопасности маневра.



На 9 утра было известно об одном пострадавшем. Вплоть до 10 утра инспектора ГИБДД регулировали движение, чтобы не останавливать потоки транспорта.



Ранее «Призыв» сообщал, что на федеральной трассе в Петушинском районе произошла авария с двумя грузовиками. После столкновения груз просыпался на проезжую часть.

Анна Тумановская

Фото «Подслушано Автомобилистов Владимир»