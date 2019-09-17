Дорожники приступили к строительству развязки в Вязниках

Современная двухуровневая транспортная развязка появится в Вязниках. Случится это в 2020 году. Она разведет потоки транзитного и городского транспорта, обеспечив сквозной проезд по федеральной трассе. Дорожники уже приступили к строительству. Работы пройдут на 300 км федеральной трассы М-7 «Волга».

Пока же водителем придется набраться терпения. На период проведения работ на участке вводятся ограничения. По информации Упрдора, движение транзитного транспорта по автомагистрали М-7 «Волга» предусмотрено по двум полосам проезжей части, по одной полосе в каждом направлении.

Скорость ограничена до 40 км/ч.

— Региональная дорога г.Вязники – ст.Вязники пройдет над федеральной трассой по 76-метровому четырехполосному путепроводу. Два двухполосных съезда и переходно-скоростные полосы позволят организовать бессветофорное движение во всех направлениях, — уточняет пресс-служба Упрдора.

В рамках проекта запланирована реконструкция участка трассы протяженностью 1,16 км с расширением проезжей части до шести полос движения. На разделительной полосе появится металлическое барьерное ограждение. Ширина каждой полосы движения на трассе и съездах составит 3,75 м, на путепроводе – 3,5 м.

В зоне транспортной развязки будут переустроены 13 примыканий местных дорог.

Расположенные рядом с развязкой шесть автобусных остановок модернизируют и обустроят. Для обеспечения транспортной доступности к жилым домам построят дополнительный проезд с разворотными площадками. Здесь также появятся новые тротуары общей протяженностью 1,2 км. После строительства развязки пешеходы смогут безопасно пересекать оживленную трассу по тротуарам путепровода.

Безопасно на развязке будет и ночью. Для этого смонтируют 4,2 км линий электроосвещения. Также будет установлено 580 метров шумозащитных экранов близ жилой застройки и в некоторых случаях – замена оконных блоков.

Строительство развязки не затронет расположенный рядом с трассой ботанический памятник природы – «Загородный лесопарк «Комзяки» и охранную зону Комзяковских прудов.

Ранее «Призыв» сообщал, что федеральные дорожники готовятся к строительству двухуровневой развязки на выезде из Владимира. Она позволит убрать светофоры на перекрестах у ГИБДД и гипермаркетов.

Ольга Ефремова

Фото: etbevhopy.xn